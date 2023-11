Krefelds Coach Herbert Hohenberger: „Wenn der Wille da ist kÃ¶nnen wir auch gutes Hockey spielen“ – Pinguine holen sich einen 1-0 Sieg gegen die Eispiraten

Artikel anhören Krefeld. (RS) Nach einem ernüchternden Auswärtsspiel in der Lausitz, in dem man das Spiel nach einer 3-0 Führung noch verloren geben musste,...

Artikel anhören Artikel anhören

Krefeld. (RS) Nach einem ernüchternden Auswärtsspiel in der Lausitz, in dem man das Spiel nach einer 3-0 Führung noch verloren geben musste, ging es am Sonntag gegen die Eispiraten aus Crimmitschau.

Die Gäste belegen mit acht Punkten mehr als die Pinguine den zweiten Platz der DEL2, um so wichtiger wären drei Punkte um den Anschluss nicht zu verlieren.

In einem unterhaltsamen ersten Drittel gaben die Seidenstädter zwar mehr Schüsse ab, die größeren Chancen erspielten sich jedoch die Gäste, scheiterten jedoch gleich mehrfach an Felix Bick.

Im Mittelabschnitt ein unverändertes Spiel – Krefeld mit Feldüberlegenheit aber Crimmtischau vor dem Tor energischer und gefährlicher. Reichel scheiterte in der 23. Minute an der Schulter von Bick. In der 33. Minute, die Schwarz-Gelben spielten in Überzahl – Gotz konnte einen Pass von Ruuttu an der blauen Linie nicht kontrollieren und ermöglichte Tobias Lindberg einen Alleingang, den Bick jedoch parieren konnte. Maximilian Adam startete in der 36. Minute einen Sololauf, den Oleg Shilin gerade noch über die Querlatte lenken konnte.

Auf der Gegenseite landete ein Distanzschuss von Scalzo am Pfosten, den Nachschuss von Reichel sicherte dann erneut Felix Bick.

Kurz vor Drittelende musste Sören Sturm von den Eispiraten auf die Strafbank. Gleich zwei Mann nahmen bei einem Fernschuss Shilin die Sicht, die Scheibe prallte zur Seite, wo Josh MacDonald stand und die 1-0 (40.) Führung erzielen konnte.

Im Schlussdrittel knallte Josh MacDonald ohne gegnerisches Zutun in die Bande und musste vom Eis gebracht werden. In der Folge entwickelte sich für die Pinguine immer mehr eine Abwehrschlacht in der sie sicher und fast schon souverän die Führung verteidigten. Crimmitschau nahm Shilin vom Eis und brachte einen zusätzlichen Stürmer, als dann 110 Sekunden vor Ende auch noch Christian Ehrhoff auf die Strafbank musste wurde es nochmals richtig brenzlig vor Bick, doch gemeinsam wurde die knappste aller Führungen über die Zeit gebracht.

Bereits am Dienstag treten die Pinguine zu Hause gegen den EC Bad Nauheim an. Die Eispiraten erwarten im Sahnepark zum Spitzenspiel den ESV Kaufbeuren.

Trainerstimmen zum Spiel









Endergebnis:

Krefeld Pinguine – Eispiraten Crimmitschau 0:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Aufstellungen:

Krefeld Pinguine: Bick (Schulte) – Ehrhoff, Gotz; Buschmann, Adam; Trinkberger, Leitner – Cerny, Weiß, MacDonald; Lessio, Matsumoto, Ruuttu; Kuhnekath, Kretschmann, Flaake; Niedenz, Wagner, Miller.

Trainer: Herbert Hohenberger.

Eispiraten Crimmitschau: Shilin (Schneider) – Balinson, Scalzo; Kreutzer, Sturm; Olleff, Thomas – Smith, Lindberg, Saponari; Verbeek, Kanninen, Walsh; Khaydarov, Reichel, Zikmund; Böttcher, Kánya, Schmidt.

Trainer: Jussi Tuoras.

Statistik:

Tor: 1:0 (39:47) MacDonald (Matsumoto/Ruuttu) PP5-4

Strafminuten: Krefeld 8, Crimmitschau 8

Schiedsrichter: Schütz/Ratz

Zuschauer: 5.197