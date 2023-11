Krefelds Coach Herbert Hohenberger: „Jeder Trainer scoutet bis auf die Unterhosen“ – Pinguine siegen gegen Starbulls im PenaltyschieÃŸen

Artikel anhören Krefeld.(RS) An den 20. Februar 2000 werden sich sicher nicht viele erinnern. An diesem Datum traten die Starbulls Rosenheim das letzte Mal...

Krefeld.(RS) An den 20. Februar 2000 werden sich sicher nicht viele erinnern. An diesem Datum traten die Starbulls Rosenheim das letzte Mal in einem Ligaspiel in Krefeld an.

Damals noch in der Rheinlandhalle gewannen die Pinguine mit 9-3 am 51. Spieltag. Nach der Saison musste der Traditionsverein vom Mangfall seine Lizenz verkaufen und die Iserlohn Roosters übernahmen diese. Rosenheim selbst startete in der Bezirksliga Bayern neu. Seit dieser Saison spielen sie wieder in der DEL2 nach dem sie in den Jahren zuvor immer wieder zwischen Oberliga und 2. Liga pendelten.

Interimstrainer Herbert Hohenberger musste unter anderem auf Söll, Niederberger und Fischer verzichten und stellte Riefers in den Sturm zu Kuhnekath und Kretschmann. Niedenz war es jedoch mit der ersten Chance, als Kolarz im Tor der Gäste einen Distanzschuss prallen lassen musste, schaffte es jedoch nicht die Scheibe im Netz unterzubringen. Eine Strafe gegen McNeely brachte den Seidenstädtern das erste Überzahlspiel, das sich leicht verbessert zu den letzten Begegnungen zeigte. Immer wieder wurden Matsumoto und MacDonald zum Direktschuss gesucht und auch gefunden, allerdings auch hier ohne zählbares Ergebnis. Dies änderte sich auf der anderen Eisseite. Stefan Reiter wurde im Slot alleine gelassen, bekam den Pass aus der Ecke von Strodel und konnte Felix Bick flach zum 0-1 (8.) überwinden.

In einer ausgeglichen Partie vergab Alex Weiß (16.) die beste Möglichkeit zum Ausgleich. Auf der anderen Seite verhinderte Bick gegen Hauner einen höheren Rückstand.

Im Mittelabschnitt zeigten sich die Spieler in Schwarz-Gelb bemüht, allerdings fehlten ihnen immer wieder die spielerischen Ideen oder Mittel, um das Team von Jari Pasanen in Gefahr zu bringen. In der 30. Minute konnte Weiß bei einem Alleingang nur mit einem Foul gestoppt werden, den fälligen Strafschuss vergab der Pinguine Kapitän. Das machte Maximillian Adam in der 39. Minute besser. Sein Schuss von der blauen Linie landete genau zwischen Torhüter und kurzen Pfosten zum 1-1 im Netz.

Als Tramm die Scheibe unbedrängt über die Bande schaufelte wurde es brenzlig vor dem Rosenheimer Tor. Krefeld hatte das letzte Drittel schon stark verbessert begonnen und durch Ruuttu (41.) und MacDonalds (43.) bereits gut Möglichkeiten erspielt. Das fällige Überzahlspiel wurde sehr gut gespielt und immer wieder fand man den freien Mann zum Schuss, scheiterte letztlich an der nötigen Präzision oder am mangelnden Schussglück.

So fand man sich schließlich in der Verlängerung wieder, in der Rosenheim sehr viel Puckbesitz hatte, Krefeld aber durch Matsumoto die größte Möglichkeit, als er alleine vor Kolarz scheiterte.

Im Penaltyschiessen trafen MacDonald und Kretschmann für die Pinguine auf der Gegenseite scheiterten die Gäste an Felix Bick.

Am Sonntag reisen die Pinguine in die sächsische Landeshauptstadt zum letzten Spiel vor der Länderspielpause.. Die Starbulls erwarten zu Hause die Lausitzer Füchse.

Die Trainerstimmen zum Spiel









Krefelds Torwart Felix Bick: „Ich bin froh, dass wir im Penaltyschießen direkt zwei getroffen haben. Das hat es für mich leichter gemacht. Wir sind im Großen und Ganzen geduldig geblieben, haben uns aber durch die Strafen wieder wehgetan. Wir haben die zwar gut gekillt, aber helfen tut das nicht. Wir sind jedoch ruhig geblieben und haben im letzten Drittel viel bei ihnen im Drittel gespielt, wenig zugelassen und genauso müssen wir weitermachen.“

Endergebnis:

Krefeld Pinguine – Starbulls Rosenheim 2:1 n.P. (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Aufstellungen:

Krefeld Pinguine: Bick (Bittner) – Ehrhoff, Leitner; Buschmann, Adam; Trinkberger, Gotz; Konze – Niedenz, Matsumoto, Ruuttu; Cerny, Weiß, MacDonald; Kuhnekath, Kretschmann, Riefers; Junemann, Wagner, Miller.

Trainer: Herbert Hohenberger.

Starbulls Rosenheim: Kolarz (Mühlberger) – Hanna, Tramm; Shevyrin, Vollmayer; Kolb, Kaisler – McNeely, Stretch, Hauner; Laub, Strodel, Reiter; Handschuh, Streu, Duke; Cimmerman, Daxlberger, Eckl.

Trainer: Jari Pasanen.

Statistik:

Tore: 0:1 (07:33) Reiter (Strodel/Laub), 1:1 (38:59) Adam (Buschmann/Riefers), 2:1 (65:00) MacDonald PS

Strafminuten: Krefeld 10, Rosenheim 10

Schiedsrichter: Singer/Cespiva

Zuschauer: 4.339