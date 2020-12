Krefelder EV’81 zwingt TabellenfÃ¼hrer Scorpions in die Overtime

Krefeld. (MR) Der KEV ’81 konnte einen zweimaligen Rückstand gegen die Hannover Scorpions ausgleichen und im Schlussabschnitt in Führung gehen, diese aber doch nicht...

Im nunmehr 12. Spiel innerhalb von 30 Tagen traf der KEV ’81 auf Tabellenführer Hannover Scorpions, das Team, das sogar 10 Punkte vor dem Tabellenzweiten steht. Der Tabellenführer hatte das Spiel über weite Strecken im Griff, auch wenn man mit nur 13 Feldspielern angereist war. Doch hier war mehr Erfahrung auf dem Eis, der jüngste Spieler der Scorpions, Pascal Grosse, ist Jahrgang 1998, also zumindest 22 Jahre alt, während im Ausbildungsteam der Krefelder sich 11 Spieler tummelten, die erst in diesem Jahrtausend geboren wurden. So sah man auf der einen Seite nicht nur viele bärtige Spieler sondern auch Männerhockey und auf der anderen teils freche und unbedarfte Jungspieler, die auch nach einem zweimaligen Rückstand nicht aufsteckten. In Überzahl hatte Robert Peleikis die Niedersachsen im Startabschnitt in Front gebracht, ein Minimalvorsprung, den die Hausherren bis in die Pause verteidigen konnten.

Krefeld dreht im zweiten Abschnitt auf

Luca Hauf konnte zu Beginn des zweiten Durchganges den Ausgleich erzielen. Erneut mit einem Abfälscher legten die Gäste in Person von Patrick Schmid wieder vor. Zwar konnte Krefeld eine anschließende Überzahl nicht gewinnbringend nutzen, doch sie blieben hartnäckig und kamen wenig später durch Marcel Mahkovec zum erneuten Ausgleich. Den Schwung konnten die Gastgeber in den Schlussabschnitt mitnehmen, während die Scorpions nicht genügend Zielwasser getrunken hatten. Eine weitere Überzahlsituation für Krefeld, und Julius Bauermeister brachte sein Team erstmalig in Führung. Hannover brachte sich selbst jetzt durch mehrere Strafen aus dem Tritt, und nochmals Bauermeister konnte auf 4:2 stellen. Doch es waren noch 6 Minuten zu gehen. Nur Sekunden später gelang Julian Airich der Anschlusstreffer. Und die Wedemarker hatten auf einmal die zweite Luft, warfen alles nach vorne. Wieder war es ein irgendwie abgefälschter Schuss, der hinter Nils Kapteinat in den Kasten fiel zum 4:4 Ausgleich. Okay, damit erzwang dann eher der Tabellenführer die Verlängerung… Diese brachte aber trotz einer Strafe gegen Krefeld keine Entscheidung. Im Penaltyschießen scheiterten Fischer und Bauermeister am Gästegoalie, Brett Jaeger, während die Gäste ihre ersten beiden Versuche durch Kabitzky und Wilenius verwandeln konnten. Somit hieß es am Ende 4:5 und für den Tabellenführer „1 Punkt verschenkt“?