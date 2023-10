Krefelder EV lÃ¶st Ticket fÃ¼r die DNL TOP Division â€“ 3:1 Sieg gegen Schwenningen!

Artikel anhören Krefeld. (MR) Am letzten Wochenende der DNL-Findungsgruppen konnte sich die U20 des Krefelder EV’81 das Ticket für die nächste Runde und zwar...

Krefeld. (MR) Am letzten Wochenende der DNL-Findungsgruppen konnte sich die U20 des Krefelder EV’81 das Ticket für die nächste Runde und zwar in der DNL TOP Division sichern.

Im Oktober wird traditionell auf Krebsvorsorge hingewiesen, und viele Sportvereine nehmen mit zumindest optisch wahrnehmbaren, pinkfarbenen Trikots oder Ausrüstungsgegenständen daran teil – die jungen Schwenninger hatten pinkfarbig getapete Kellen und gleichfarbige Laces. Doch ein Sportsfreund hat den Kampf gegen diese üble Krankheit nicht gewinnen können: heute früh verstarb der junge Torhüter der Hannover Indians, Jan Dalgic, im Alter von nur 25 Jahren. Auch in Krefeld wurde seiner mit einer Schweigeminute vor dem DNL-Spiel gedacht.

Der KEV benötigte eine kurze „Findungsphase“ zu Beginn des Spiels, und die Gäste hatten mit einem 3 auf 1 Konter früh eine Großchance. Anschließend gerieten sie in Unterzahl, hatten in dieser Phase aber fast mehr vom Spiel. In eigener Unterzahl markierten dann aber die Hausherren den ersten Treffer (Otten, 11.). Fortan blieb Krefeld bei 5 gegen 5 das stärkere Team. Auch das zweite Powerplay der Gastgeber verdiente nicht wirklich diesen Namen, und Schwenningen zeigte ab dem zweiten Durchgang mehr Zug zum Tor. Es war die dritte Strafe gegen die Gäste, als es mit dem Powerplaytreffer klappte (Krymskiy in den Knick, 34.). Mit dem zwei Tore Vorsprung wurden nochmals die Seiten gewechselt

2 Shorthander, 2 Powerplaytore und ein aufgeregter Wayne Hynes

Der dritte und letzte Durchgang wurde etwas nickeliger, und Hauptschiedsrichter David Cespiva pfiff sehr kleinlich; die eine oder andere Entscheidung musste er dem Gästetrainer dann erklären. Gespielt wurde aber auch, nur etwas weniger Zeit mit kompletter Mannschaft als jeweils in den ersten beiden Dritteln. Zur Drittelmitte waren erneut die Schwarzwälder in Unterzahl, doch auch hier konnten sie einen Konter starten, und Karle schob das Spielgerät durch die „Hosenträger“ von Julius Schulte zum Anschlusstreffer für seine Farben. In der selben Strafzeit jedoch rappelte es auch auf der anderen Seite, hier zeichnete Bijsterbosch verantwortlich, der den alten Abstand wieder herstellte. Wenige Wechsel später jubelte er sogar nochmals, aber er war der einzige, der seinen Schuss im Tor gesehen hatte. Als in der Schlussphase Krefeld nochmals auf die Strafbank musste, nahm Gästecoach Hynes seine Auszeit und wollte wohl bei Bullygewinn den Torhüter ziehen.

Dazu kam es nicht mehr, denn Hynes war mit dem nächsten Pfiff oder Abpfiff so überhaupt nicht einverstanden und brüllte dieses laut heraus. Damit hatte er aber seiner Mannschaft einen Bärendienst erwiesen, denn das Resultat war eine Bankstrafe gegen Schwenningen. Damit wurde es auch nichts mehr mit einer Aufholjagd, und es blieb beim 3:1 für den Krefelder EV’81.

Damit ist das Teilnehmerfeld für die Hauptrunde der U20 Div.I fast komplett; einzig die Jungadler Mannheim müssen im Fernduell mit den Jung-Eisbären Regensburg noch bangen. Hier wird das letzte Spiel am morgigen Sonntag die Entscheidung bringen.

Die Tore erzielten:

1:0 (10:16) Bennet Otten (Rodinyo Bijsterbosch, Louis Stromberg) SH1

2:0 (33:19) Nikita Krymskiy (Clemes Seeger, Carl Konze) PP1

2:1 (51:49) Niklas Karle (Erik Schuler, Daniel Ulrich) SH1

3:1 (52:11) Rodinyo Bijsterbosch (Kacper Ziarkowski, Louis Stromberg) PP1

Schiedsrichter: David Cespiva (Markus Jordan, Alina Henkels)

Strafen: KEV – 12 Min.; SERC – 16 Min.