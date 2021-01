Krefeld zwischen den Derbys: Trainer Svarinskis nimmt sich Saponari und Petrakov zur Brust

Krefeld. (MK) Nach dem Derby ist vor dem Derby. Nach der 3:6 Pleite im Straßenbahnderby gegen die DEG, geht es für die Krefeld Pinguine...

Krefeld. (MK) Nach dem Derby ist vor dem Derby. Nach der 3:6 Pleite im Straßenbahnderby gegen die DEG, geht es für die Krefeld Pinguine bereits am Sonntagabend (19:30 Uhr) mit dem nächsten Derby weiter. Gegner sind dann die Kölner Haie.

Die Haie reisen mit immerhin schon sechs Punkten aus den ersten drei Spielen zu den noch punktlosen Pinguinen an. Bedenkt man, dass die Haie mit nur zwei Testspielen in die Saison gestartet sind, dann ist diese Ausbeute sicherlich beachtlich. Auf die leichte Schulter werden die Kölner die Partie an der Westparkstraße aber keineswegs nehmen. „Bislang haben wir in jedem Spiel gepunktet. Aber die Spielzeit ist noch jung und wir müssen konzentriert bleiben“, so Nationalspieler Freddy Tiffels auf der Haie-Homepage. „Ich schätze Krefeld stärker ein, als es die Ergebnisse aussagen“, wird Haie Coach Uwe Krupp an gleicher Stelle zitiert.

Bei den Pinguinen schmeckte Headcoach Mihails Svarinskis auch am Neujahrstag der frühe 0:3 Rückstand im ersten Drittel gegen die DEG noch immer so gar nicht. Insbesondere an Ivan Petrakov und Vinny Saponari ließ er kein gutes Haar. Die beiden Stürmer ließ er nach dem ersten Drittel gegen die DEG sogar ganz auf der Bank schmoren. Saponari (letzte Woche erst lizensiert) saß beim 0:1 und Petrakov beim 0:2 auf der Strafbank, was dem Coach sauer aufstieß. Bei beiden standen somit nicht einmal viereinhalb Minuten Eiszeit am Ende in der Statistik. Im Pressegespräch am Neujahrstag machte Svarinskis deutlich, dass er von seinen erfahrenen Spielern mehr Einsatz und Disziplin erwartet.

Gegen die Haie kündigte der Headcoach an seine Reihen umbauen zu wollen. Wie genau das aussehen soll, ließ er noch offen. Hinter einigen angeschlagenen Spielern steht noch ein Fragezeichen. Klar ist, dass Verteidiger Christian Bull noch fehlen wird. Ob es für Stammkeeper Sergei Belov schon reicht, ist ebenfalls unklar. Gegen die DEG wechselte Svarinskis ab dem zweiten Drittel den erst 17- jährigen Nikita Quapp, Sohn von Ex-Goalie Waldemar Quapp (50, früher u.a. Iserlohn, Ratingen, Frankfurt, Landsberg, Ravensburg), für den glücklosen Marvin Cüpper ein. Junior Quapp (17) bestand seine DEL Feuertaufe und kam bereits am Neujahrsabend für den KEV´81 beim 4:1 Sieg gegen Leipzig in der Oberliga Nord wieder zum Einsatz. Das könnte wiederum ein Indiz für die Spielfähigkeit von Belov sein.

Erfreulich auch aus Krefelder Sicht, dass Alex Blank seinen ersten DEL Treffer erzielen konnte. Der Filius von Co-Trainer Boris Blank soll laut Svarinskis auch gegen die Haie eine wichtige Position im Kader einnehmen.

Geschäftsführer Sergejs Saveljevs betonte, dass das Team in einem stetigen Lernprozess sei. Die Fehler gelte es aber schnellstmöglich abzustellen. Auch mit noch null Punkten sieht er noch keinen Grund zur Besorgnis.

Nach dem Derby haben die Pinguine fast eine Woche Zeit bis zum nächsten Spiel am Samstag, den 9. Januar zu Hause gegen Bremerhaven. Zeit, die man sicherlich intensiv nutzen wird, um im Training an den Schwachstellen zu arbeiten.