Krefeld und Dresden komplettieren das Viertelfinale der DNL

Rosenheim/Dresden. (MR) Nach den Iserlohn Young Roosters sowie dem EV Landshut, die sich durch die Pre Playoffs gesweept hatten, konnte der Krefelder EV’81 seine Auswärtsfahrt nach Rosenheim am heutigen Dienstag siegreich gestalten.

Vor 615 Zuschauern im ROFA Stadion gingen die Rheinländer in der 24. Spielminute durch Niclas Focks in Führung. Sechs Minuten später kamen die Hausherren durch Kilian Leicher zum Ausgleich, ebenfalls bei gleicher Spielerzahl. Ebenfalls im mittleren Drittel legten die Gäste wieder vor. Diesmal hatte Rodinyo Bijsterbosch getroffen, der damit bereits den Gamewinner erzielte. Mit der Schlusssirene entluden sich noch ein paar Emotionen, die diesem sonst strafenarmen Spiel noch ein paar Minuten extra bescherten.

Ebenfalls im dritten Spiel erreichte der ESC Dresden das Viertelfinale. In der JOYNEXT Arena in der sächsischen Hauptstadt blieb der Startabschnitt torlos. Innerhalb von knapp 10 Minuten schossen die Hausherren dann ein 3:0 heraus (Karl Gärtner, Malte Barthold, Matyas Caloun), ehe der ESV Kaufbeuren auch auf die Anzeigetafel kam (Bence Farkas, 38.). In der Kaufbeurer Schlussoffensive waren nur noch die Hausherren erfolgreich – Timur Sedleckij-Razin traf gleich zwei Male in eigener Unterzahl, einmal davon ins leere Tor.

Damit sind jeweils zwei Teams aus der Top Division und zwei Verfolger aus der Qualifikationsrunde weiter. Die Paarungen lauten:

Jungadler Mannheim – ESC Dresden

Kölner Junghaie – EV Landshut

Eisbären Juniors Berlin – Iserlohner EC

ERC Ingolstadt – Krefelder EV’81

Die Serie im Format „best-of-five“ startet am kommenden Samstag, 1.3.2025