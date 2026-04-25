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Krefeld sportlich aufgestiegen! Wirtschaftlich stehen die Chancen auf den Aufstieg aber erst bei 60:40

25. April 20262 Mins read444
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Spieler von den Krefeld Pinguinen feiern die Meisterschaft - © Moritz Eden / City-Press
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Krefeld. (EM) Verdienter kann man kaum Meister in einer Liga werden!

Die Krefeld Pinguine sind neuer Deutscher Meister in der DEL2. Sie haben das Kunststück fertig gebracht Landshut im Viertelfinale, Regensburg im Halbfinale und Kassel im Finale jeweils mit vier Siegen ungeschlagen aus den Playoffs zu werfen. Krefeld feiert den Titel mit einem Sweep-Sweep-Sweep.

Da die Pinguine im vergangenen Jahr bereits fristgerecht auch im Falle einer Meisterschaft für den Aufstieg ins Oberhaus gemeldet hatten (u. a. 250.000 Euro Grundbürgschaft mussten hinterlegt werden), sind sie nun auch der sportliche Aufsteiger in die Penny DEL.

Sportlicher Aufschwung gelang endgültig mit Verpflichtung von Thomas Popiesch

Trainer Thomas Popiesch – © Moritz Eden / City-Press

Meistertrainer Thomas Popiesch gilt als gewiefter Taktikfuchs und kennt die erste Liga bestens aus seinen Jahren bei den Fischtown Pinguins Bremerhaven, die er einst auch als Aufsteiger in der Liga etablierte. Ein Teil der Mannschaft verfügt bereits über Verträge für die kommende Spielzeit.

Die Euphorie in der Seidenstadt ist momentan unfassbar groß. Nach dem Abstieg aus der DEL im Jahr 2022 durchlebte der KEV so manches Wellenbad der Gefühle im Unterhaus. Mit der Installation von Thomas Popiesch hinter der Bande gelang es aus dem vom mittlerweile nicht mehr tätigen Sportchef Peter Draisaitl zusammengestellten Kader eine Spitzenmannschaft zu formen.

Top-Zuschauerzahlen im DEL Unterhaus

Krefelds Fans haben das Produkt KEV in der DEL2 nahezu optimal im Zuge des Erfolges unterstützt. 6.248 Zuschauer durchschnittlich in der Hauptrunde und 7.633 Zuschauer in den Playoffs passierten die Stadiontore der Yayla Arena. In der Hauptrunde hatte nur Nachbar Düsseldorf mehr Zuschauer. Beide Zahlen sind definitiv erstligareif. Die Infrastruktur ist es in der Eishockeystadt Krefeld ohnehin.

Schopp: „Chancen auf Einzug in die DEL stehen bei 60:40“

Peer Schopp – © Krefeld Pinguine Media/PR

Doch ein wenig Unwohlsein haben die zahlreichen Anhänger schon mit Blick auf eine Rückkehr ins Oberhaus. Denn diese ist scheinbar noch gar nicht sicher. Immer wieder wurde in der Vergangenheit erklärt, dass man noch zu begleichende Altschulden habe. Ein Aufstieg käme nur infrage, wenn man auf solidem wirtschaftlichen Fundament stehe.

Vor wenigen Tagen konnte Pinguine Geschäftsführer Peer Schopp den Krefelder Fans aber auch Mut machen. Gegenüber der Sportschau erklärte er die aktuelle Situation. „Wir haben mittlerweile viel Zuspruch. Wir bekommen auch sehr viel Unterstützung aus dem Gesellschafterkreis. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir diese Hürde meistern werden.“ Und weiter zu den Chancen den Gang in die erste Liga auch finanziell zu meistern: „Ich würde sagen, dass wir momentan bei einem Szenario so bei 60:40 sind. Ich kann es immer noch nicht zu hundert Prozent versprechen, aber wir sind auf jeden Fall auf einem sehr sehr guten Weg.“

Nach den sportlich nun geschaffenen Voraussetzungen sind nun also die Verantwortlichen und die Krefelder Wirtschaft am Zug. Kritiker unterstellen Schopp mit seinen Aussagen Kalkül, um den einen anderen Euro mehr für die DEL loszueisen.
Ein nicht auszuschließender Verzicht auf den mühsam errungenen Aufstieg dürfte vor allem der treuen Anhängerschaft nur schwer zu vermitteln sein. Und ganz nebenbei würde es einmal mehr das nach wie vor umstrittene Konstrukt Auf- und Abstieg zwischen DEL und DEL2 infrage stellen.

„Wir sind wieder da, wo wir hingehören“, schrieb ein Anhänger nach dem Sieg am Freitagabend in Kassel. Nun müssen die Verantwortlichen auch alles daran setzen die Pinguine in die erste Liga zu hieven.

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1 Comment

  • Warum soll es das Aufstiegskonzept infrage stellen, wenn ein Verein wie im Beitrag erwähnt, Altschulden mitschleift? Wenn man sich finanziell übernimmt, undurchsichtige Sponsoren mit ins Boot holt und keine finanzielle Absicherung vorweisen kann ist es Fehler des Vereins, nicht von der DEL. Seitdem man beim Aufstieg etwas genauer auf die Sicherung der Finanzplanung der Vereine schaut, gibt es keine finanziellen Rückzüge mehr, die alle anderen Vereine mitbelasteten. Die DEL ist der zweiten Liga mittlerweile auch ziemlich mit den Anforderungen entgegen gekommen.
    Nö, wenn es Krefeld nicht in die DEL schafft, ist deren bisherige Finanzplanung, inklusive der letzten Jahre, das Problem, nicht die Aufstiegsregelung.
    Ich drücke ihnen die Daumen.

    Antworten

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