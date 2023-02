Krefeld: Sambazug der WÃ¶lfe rollt ohne Punkte zurÃ¼ck nach Freiburg

Krefeld.(RS/Pinguine) Die Pinguine starten mit einem Neuzugang in dieses Spielwochenende. Von den Graz99ers kam der Offensiv-Verteidiger Michail Boivin an die Westparkstraße. Boris Blank stellte...

Boris Blank stellte ihn an die Seite von Dominik Tiffels und beorderte Bappert dafür in den Sturm. Mit Luca Trinkberger auf Seiten der Gäste und David im Trikot der Pinguine traf ein Bruderpaar aufeinander.

Die Gäste aus dem Breisgau wurden von gut 500 Fans unterstützt. Mit dem Sonderzug ging es bereits um 9.15 Uhr los.

In einem recht ausgeglichenen ersten Abschnitt nutzen die Pinguine eine Überzahlsituation zur Führung. Miller bekam die Scheibe neben dem Tor, zog in der Art eines verkürzten Bauerntricks um Cerveny und schob die Scheibe um den Freiburger Torhüter herum ins lange Eck (9.). Die Wölfe konnten 2 Unachtsamkeiten in der Krefelder Verteidigung in der 14. Minute nicht zum Ausgleich nutzen. Erst scheiterte Ex-Pinguin Orendorz mit einem Alleingang und nur Sekunden später stand Linsenmaier alleine vor Hane.

Im Mitteldrittel wurde es etwas munterer auf dem Eis. Zuerst erhöhten die Seidenstädter mit ihrem 2. Überzahltreffer auf 2-0 durch Alex Weiß (24.). Doch nur wenig später verkürzte Neher zum 2-1 (25.). Victor Knaub attackierte an der gegnerischen blauen Linie den puckführenden Freiburger und konnte ihm die Scheibe abnehmen, seinen Querpass vors Tor wusste Davis Koch zum 3-1 zu verwerten (28.). Mit diesem Treffer schien es, als ob die Gäste resignierten, denn immer wieder stand Hendrik Hane mit seiner Fanghand einem Treffer der Gäste im Weg. Doch Krefeld gelang trotz einiger guter Chancen nicht das Spiel in dieser Phase möglicherweise frühzeitig zu entscheiden. Im Gegenteil – nach einer überstanden Unterzahl gelang es den Schwarz-Gelben nicht die Scheibe aus dem Drittel zu befördern und der Druck wurde immer höher bis letztlich der Schuss von Jackson Cressey hinter Hane im Netz landete (39.).

Das dritte Überzahlspiel der Pinguine wurde in der 45. Minute auch zum dritten Treffer mit einem Mann mehr auf dem Eis. Magwood schoss verdeckt aufs Tor und erwischte den Torhüter der Gäste zwischen den Beinen zum 4-2.

In der Folge verpassten es die Dreisamstädter bei zwei Strafen gegen die Pinguine wieder heran zu kommen. Trainer Hoffmann nahm knapp drei Minuten vor Spielende seinen Torhüter vom Eis und es gelang seinem Team durch Cressey (58.) nochmals zu verkürzen. Letztlich blieb es bei einem knappen 4-3 Sieg für die Krefeld Pinguine.

Für die Seidenstädter geht es am Sonntag fast bis zum Bodensee nach Ravensburg. Der EHC Freiburg empfängt den Tabellenletzten aus Bayreuth.

Endergebnis:

Krefeld Pinguine – EHC Freiburg 4:3 (1:0, 2:2, 1:1)

Aufstellungen:

Krefeld Pinguine: Hane (Biggins) – Tiffels, Boivin; Söll, Trinkberger; Riefers, Zerressen – Miller, Mouillierat, Magwood; Niederberger, Koch, Knaub; Bappert, Lewandowski, Müller, Weiß, Tufto.

Trainer: Boris Blank

EHC Freiburg: Cerveny (Benzing) – de los Rios, Kaisler; Sonnenburg, Trinkberger; Neher, Prapavessis; Hochreither – Orendorz, Linsenmaier, Immo; Hausinger, Cressey, Billich; Makuzki, Otten, Kiefersauer; Bongers, Danner, Hon.

Trainer: Robert Hoffmann

Statistik:

Tore: 1:0 (08:08) Miller (Tufto/Riefers) PP5-4, 2:0 (23:39) Weiß (Müller/Boivin) PP5-4, 2:1 (24:57) Neher (Linsenmaier/Immo), 3:1 (27:32) Koch (Knaub), 3:2 (38:40) Cressey (Danner/Kiefersauer), 4:2 (44:24) Magwood (Boivin) PP5-4, 4:3 (57:54) Cressey (Immo/de los Rios) PP6-5,

Strafminuten: Pinguine 6, EHC 6

Schiedsrichter: Janssen/Westrich

Zuschauer: 4.265

Stimmen

Boris Blank: „Es war ein ausgeglichenes Spiel. Im ersten Drittel hatten wir Probleme mit dem Aufbau. Freiburg hat klug vorgecheckt und die Positionen gut weggenommen. Nach der Pause haben wir ein bisschen umgestellt und es lief besser. Unsere drei Überzahltore haben das Spiel entschieden. Es hätte auch durchaus in die andere Richtung kippen können. Als es zum Ende hin 4:2 stand konnten wir den Puck auch nicht rausbringen und haben das 4:3 kassiert. Das 6 gegen 5 am Ende gilt es ebenfalls aufzuarbeiten. Da waren wir zu passiv und ängstlich. Hendrik Hane war ein starker Rückhalt und hat uns sehr gut ausgeholfen. Es war nicht unser bestes Spiel, aber wir haben die drei Punkte und das zählt.“

Michael Boivin: „Es war ein spannendes Spiel und ich bin froh, dass ich der Mannschaft mit meinen zwei Punkten helfen konnte. Das ist für mich aber erstmal nebensächlich. Wichtiger ist, dass wir Spiele gewinnen und uns in eine gute Ausgangsposition bringen. Für mich gilt es derzeit mich in der Mannschaft zurecht zu finden und ihr zu ermöglichen in Richtung Playoffs das bestmögliche Hockey zu spielen. Solche Siege wie heute helfen dabei Selbstvertrauen aufzubauen und sind ein wichtiger Gradmesser, wo wir stehen.“

