Krefeld Pinguine weiter mit weißer Weste auf eigenem Eis

Krefeld (RS). Im letzten Spiel vor der Deutschland-Cup Pause empfingen die Krefeld Pinguine, mit 25 Punkten aktuell Tabellenzweiter, die formstarken Eispiraten Crimmitschau, die mit 22 Punkten auf Platz 7 standen.

Die Westsachsen kamen mit zwei Shutout-Siegen in Folge ihres Torhüters Kevin Reich in die Seidenstadt. Krefeld wollte seine beeindruckende Heimserie von sechs Siegen in sechs Spielen fortsetzen und Revanche für die 1:4-Niederlage zum Saisonauftakt in Crimmitschau nehmen.

Die Pinguine starteten druckvoll und benötigten nur knapp drei Minuten für die Führung. Ein Schuss von Jon Matsumoto prallte links am Tor vorbei, kam aber rechts wieder vor die Linie, wo Alexander Weiß die Scheibe mit der Rückhand an Kevin Reich vorbei zum 1:0 ins Netz beförderte.

Die Freude der Gastgeber währte jedoch kurz. In der 5. Minute konterten die Eispiraten: Corey Mackin drang über rechts ins Drittel ein und legte quer auf Dylan Wruck, der sofort abzog und den 1:1-Ausgleich erzielte. Daniel Bruch zeigte in der 16. Minute ein schönes Solo, fand jedoch keinen Abnehmer. Kurz vor der Pause verpasste Mark Zengerle beinahe ein Führungstor per Bauerntrick, doch Kevin Reich war schnell genug am Pfosten. Obwohl Krefeld die größeren Spielanteile hatte, blieben die Eispiraten durch ihre Konter immer gefährlich.

Das zweite Drittel begann offener. Crimmitschau erhöhte in der 27. Minute den Druck und hatte eine Doppelchance im Verteidigungsdrittel der Pinguine. In der 32. Minute verpassten auf Krefelder Seite Mathew Santos und Philip Gogulla die erneute Führung, während auf der Gegenseite Thomas vergab. Das Spiel wogte hin und her. Marcel Müller verpasste einen Querpass von Zengerle, und Krefelds Torhüter Felix Bick rettete mit dem Schoner gegen Dylan Wruck.

In der 36. Minute nutzten die Eispiraten eine Überzahlsituation: Adam McCormick traf von der blauen Linie zur 1:2-Führung für Crimmitschau. Krefeld drängte in der Folge auf den Ausgleich, doch ein Schuss von Adam Payerl in der 37. Minute blieb an Reich hängen und Müller verpasste den Nachschuss. Krefeld startete mit viel Tempo in den Schlussabschnitt. Zengerle, Zack Dybowski und Mick Köhler erarbeiteten sich die ersten Möglichkeiten. Durch das offensive Spiel der Pinguine ergaben sich Räume für die Gäste. Vinny Saponari scheiterte mit einem schnellen Gegenzug nur knapp per Rückhand.

Der verdiente Ausgleich für die Pinguine fiel in der 47. Minute. Max Newton passte durch den Torraum auf Philip Gogulla, der Reich keine Chance ließ und zum 2:2 traf. In der 54. Minute führte eine Strafe gegen Crimmitschau zur spielentscheidenden Sequenz. Kurz vor Ende der Strafe kassierte Corey Mackin eine weitere Strafe, die Matthew Santos in der folgenden Überzahl zum 3:2-Führungstreffer nutzte.

Crimmitschaus Trainer Jussi Tuores nahm sofort Kevin Reich zu Gunsten eines weiteren Feldspielers vom Eis. Jon Matsumoto bestrafte diesen Schachzug umgehend mit dem Empty-Net-Goal zum 4:2. Die Eispiraten gaben sich jedoch nicht geschlagen. Trainer Tuores nahm den Goalie sofort wieder vom Eis, und 62 Sekunden vor Spielende verkürzte Louis Brune auf 4:3 für die Westsachsen. In den dramatischen Schlusssekunden gelang Crimmitschau der Ausgleich nicht mehr.

Die Krefeld Pinguine sicherten sich in einem hart umkämpften Spiel einen knappen 4:3-Sieg. Die Eispiraten Crimmitschau machten es den Seidenstädtern extrem schwer, die ungeschlagene Serie in der heimischen Halle fortzusetzen. Krefeld bleibt durch den siebten Heimsieg in Folge auf dem 2. Tabellenplatz.

Für die Krefeld Pinguine geht es nach der Deutschland-Cup Pause am 14.11.2025 zu Hause gegen die Blue Devils Weiden weiter. Die Eispiraten Crimmitschau reisen ebenfalls am 14.11.2025 in die Lausitz und treten dort bei den Füchsen an.

Endergebnis:

Krefeld Pinguine – Eispiraten Crimmitschau 4:3 (1:1, 0:1, 3:1)

Aufstellungen:

Krefeld Pinguine: Bick (Blumenkamp) – Raabe, Vandane; Köhler, Dybowski; Buschmann, Konze; Mebus – Santos, Newton, Gogulla; Müller, Payerl, Zengerle; Weiß, Matsumoto, Bruch; Schütz, Hops.

Trainer: Thomas Popiesch.

Eispiraten Crimmitschau: Reich (Kasakow) – McCormick, Sacher; Kreutzer, Thomas; Olleff, Vladelchtchikov – Wruck, Mackin, Walsh; Brune, Shevyrin, Saponari; Zikmund, McGauley, Schmid; Biggins, Veber.

Trainer: Jussi Tuores.

Statistik:

Tore: 1:0 (02:05) Weiß (Matsumoto), 1:1 (04:19) Wruck (Mackin/Walsh), 1:2 (35:01) McCormick (Mackin/Wruck) PP5-4, 2:2 (46:19) Gogulla (Newton), 3:2 (57:31) Santos (Vandane/Gogulla) PP5-4, 4:2 (58:36) Matsumoto (Weiß/Bruch) EN, 4:3 (58:58) Brune (Kreutzer) 6-5

Strafminuten: Krefeld 4, Crimmitschau 4

Schiedsrichter: Engelmann/Polaczek

Zuschauer: 5.771

