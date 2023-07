Krefeld Pinguine verpflichten neuen Goalie-Coach und einen DNL-Meistertorwart

Krefeld. (PM Pinguine) Die Krefeld Pinguine können sich über gleich zwei Personalien im Bereich der Torhüter-Position freuen. Neben dem Eis verstärkt der 37-jährige Anton...

Krefeld. (PM Pinguine) Die Krefeld Pinguine können sich über gleich zwei Personalien im Bereich der Torhüter-Position freuen.

Neben dem Eis verstärkt der 37-jährige Anton Lukin den Trainerstab der Krefeld Pinguine und wird als Torwarttrainer sowohl für die Profis als auch den Stammverein Krefelder EV 81 die Torhüter Aus- und Weiterbildung übernehmen. Auf dem Eis konnten sich die Pinguine die Dienste des DNL-Meistertorwarts Julius Schulte sichern. Beide standen bis zuletzt im Dienst der Jungadler Mannheim.

Peter Draisaitl: „Die Torhüter-Position ist im Eishockey eine tragende Säule in der Zusammenstellung der Mannschaft. Insbesondere, wenn man junge Torhüter im System hat, wie wir es tun, ist es wichtig, ihnen die Möglichkeit zu geben, sich unter professioneller Leitung weiterzuentwickeln. Wir sind froh, dass wir mit Anton Lukin einen Fachmann gefunden haben, von dem der gesamte Eishockeystandort Krefeld profitiert. Seine Verpflichtung als Torwarttrainer stellt also sowohl kurz- als auch langfristig einen Mehrwert dar.

Die Qualität seiner Ausbildung lässt sich dadurch untermauern, dass neben Anton auch einer seiner Zöglinge, Julius Schulte, nach Krefeld wechselt. Julius komplementiert unser Torhüter-Gespann und steht als junger Goalie zusammen mit Matthias Bittner im Fokus unserer Förderung. Wir wollen beiden genug Spielpraxis beschaffen. Dafür ist die solide Verbindung zum KEV 81 ein entscheidender Faktor.“

Anton Lukin: „Ich freue mich auf meine neue Aufgabe bei den Krefeld Pinguinen. Ich hatte ein gutes und langes Erstgespräch mit Peter Draisaitl, der mich von der Vision und den Zielen hier in Krefeld überzeugt hat. Mit Felix Bick, Matthias Bittner und Julius Schulte haben wir einen guten Mix aus Erfahrung und jungen Talenten, die gefördert werden sollen. Es wird interessant sein, hier eine gute Balance zu finden. Ich hatte bereits die Möglichkeit, mit Felix zu sprechen und habe Matthias durch meine Arbeit beim DEB und in der DEL2 in Heilbronn beobachten können. Mit Julius arbeite ich seit drei Jahren zusammen und habe ihn als ruhige Präsenz außerhalb des Eises und nervenstarken Schlussmann auf dem Eis kennengelernt. Er hat sich während unserer Zusammenarbeit stetig weiterentwickelt und absolvierte zuletzt eine starke Saison auf dem Weg zur DNL-Meisterschaft.“

Julius Schulte: „Ich freue mich über die Chance, die mir die Krefeld Pinguine geben! Nach vielen tollen Jahren in Mannheim ist für mich nun die Zeit gekommen, den nächsten Schritt in meiner Karriere zu machen. Krefeld ist ein spannender Eishockeystandort und ich hoffe, dass ich hier weiterhin die Spielzeit bekomme, die ich brauche, um mich weiterzuentwickeln. Das wird kein Selbstläufer, aber ich weiß, dass wir mit Anton Lukin einen Torwarttrainer nach Krefeld holen, mit dem wir im Torhüter-Gespann unser Potenzial ausschöpfen können. Ich kann kaum erwarten, dass wie Saison losgeht!“

Lukin, 37, besitzt trotz seines jungen Alters bereits eine Menge internationale Trainer-Erfahrung und arbeitete nach seiner aktiven Karriere in der Schweiz, Tschechien und Deutschland sowie mit der deutschen U18-Nationalmannschaft.

Schulte, 18, absolvierte in der abgelaufenen Saison seine erste volle Spielzeit in der DNL und konnte als Stammtorhüter mit guten Leistungen überzeugen.

