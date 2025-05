Krefeld Pinguine verpflichten jungen StÃ¼rmer vom Ligarivalen Blue Devils Weiden

Krefeld. (PM Pinguine) Die Krefeld Pinguine dürfen die Verpflichtung Daniel Bruchs verkünden.

Der 23-jährige Stürmer wechselt vom Ligakonkurrenten Weiden an die Westparkstraße.

Für die Oberpfälzer konnte der gebürtige Bad-Waldseeer in der abgelaufenen Spielzeit in 52 Einsätzen 28 Punkte erzielen.

Peter Draisaitl, sportlicher Leiter: „Daniel Bruch ist uns mit seiner Spielweise in Weiden positiv aufgefallen. Unabhängig davon, dass er bei uns auch noch eine U24-Position einnehmen wird, bringt er eine Menge Geschwindigkeit, Größe und gute technische Fähigkeiten in unser Lineup. Wir sind davon überzeugt, dass er sich bei uns verbessern und sein Potenzial erreichen kann.“

Daniel Bruch: „Die Krefeld Pinguine bieten mir eine gute Möglichkeit, um sportlich weiterzukommen. Meine ersten Eindrücke vom Umfeld und der Infrastruktur der Organisation unterstreichen dieses Gefühl. Ich danke dem Club für sein Vertrauen und bin davon überzeugt, dass ich mich in Krefeld weiterentwickeln kann.“

Über die Nachwuchsabteilung der Kölner Haie konnte der ehemalige Junioren-Nationalspieler in der Saison 2020/21 sein Profi-Debüt beim EC Bad Nauheim in der DEL 2 feiern. Nach einem Wechsel zum EV Landshut erspielte sich Bruch einen Stammplatz in der DEL 2, kam jedoch auch zu Einsätzen in der DNL und bei den Passau Black Hawks in der Oberliga Süd. Vor zwei Jahren heuerte der 1,86 Meter große Stürmer bei den Blue Devils Weiden an und schaffte mit ihnen den Aufstieg in die DEL 2.

