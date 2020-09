Krefeld Pinguine verpflichten Ausnahmetalent

Krefeld. (PM Pinguine) Das deutsche Ausnahmetalent Dominik Bokk wird in der kommenden Saison im Trikot der Krefeld Pinguine auflaufen. Bokk, der einen NHL-Vertrag bei...

Krefeld. (PM Pinguine) Das deutsche Ausnahmetalent Dominik Bokk wird in der kommenden Saison im Trikot der Krefeld Pinguine auflaufen.

Bokk, der einen NHL-Vertrag bei den Carolina Hurricanes bis zur Saison 2022/23 besitzt, kann bereits in seinen jungen Jahren auf einige aufregende Karrieremomente zurückblicken. Dominik Bokk spielte 2015 für die deutsche U16-Nationalmannschaft und ist seither ein fester Bestandteil im deutschen Kader, für den er in bereits 86 Länderspielen 106 Scorerpunkte erzielte. 2017 wechselte der Rechtsschütze aus Deutschland in die schwedische Nachwuchsliga und bestritt seine ersten Profi-Spiele beim Växjö Lakers HC in der SHL. 2018 in der ersten Runde an Position 25 gedraftet, bekam das Nachwuchstalent zunächst bei den St. Louis Blues einen Vertrag. Im vergangenen Jahr unterschrieb er dann für drei Jahre bei den Carolina Hurricanes.

„Nach einer langen Pause freue ich mich bald endlich wieder auf dem Eis zu stehen! Ich möchte mich für die guten Gespräche bei den Krefeld Pinguinen bedanken und sehe die Chance mich weiterzuentwickeln. Ich freue mich, hoffentlich bald die Fans der Pinguine im Stadion zu erleben und werde mein Bestes geben, um mit der Mannschaft erfolgreich zu sein “, so Dominik Bokk.

Der 20-Jährige spielte in der vergangenen Saison unter einem Leihvertrag für das Team Rögle BK und konnte dabei in 45 Spielen 17 Punkte verbuchen. Er verlässt Schweden nun, auf dem Weg in die NHL, für einen Zwischenstopp in Deutschland – besser gesagt in Krefeld!

„Dominik Bokk ist ein sehr vielversprechender und unglaublich talentierter Stürmer mit gutem Spielverständnis und hohem Potenzial. Wir wollen mit ihm zusammenarbeiten und ihm helfen, sich auf dem Weg in die NHL zu entwickeln. Bokk hat unsere Idee verstanden und ist bereit eine entscheidende Rolle für Krefeld einzunehmen. Die Vertragsunterschrift ist ein wichtiges Zeichen und eine riesen Chance mit deutschen Nachwuchsathleten zusammenzuarbeiten“, freut sich Sergey Saveljev.