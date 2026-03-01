Krefeld Pinguine verpflichten Angreifer C.J. Suess

Krefeld. (PM Pinguine / EM) Die Krefeld Pinguine verstÃ¤rken sich kurz vor den Playoffs. C.J. Suess wird kÃ¼nftig fÃ¼r die SeidenstÃ¤dter auflaufen.

Die Pinguine verstÃ¤rken sich zum Ende der regulÃ¤ren Spielzeit mit einem weiteren auslÃ¤ndischen Spieler. US-Amerikaner C.J. Suess soll die Mannschaft von Thomas Popiesch fÃ¼r die Playoffs verstÃ¤rken. In der Seidenstadt erhÃ¤lt der frÃ¼here NHL-Profi einen Vertrag bis 2027 mit der Option auf ein weiteres Jahr.

Peer Schopp, GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer der Krefeld Pinguine: â€žWir sind sehr froh, dass es uns gelungen ist, C.J. Suess so kurzfristig nach seinem Abschied in Dresden, fÃ¼r uns zu gewinnen. Er hat groÃŸe QualitÃ¤ten, die er diese Saison bisher noch nicht richtig zeigen konnte. Da wir von seinen FÃ¤higkeiten Ã¼berzeugt sind, haben wir ihn auch Ã¼ber die laufende Saison hinaus verpflichtet.â€œ

Der in St. Paul, Minnesota, USA geborene Center spielte College Eishockey fÃ¼r die Minnesota State University, wo er in 157 Spielen 127 Punkte erzielen konnte und in seinem letzten Jahr einer der zehn Finalisten fÃ¼r den Hobey Baker Memorial Award, die Auszeichnung als bester Collegespieler war. Von 2017 bis 2025 lief der 31-JÃ¤hrige in der AHL fÃ¼r die Manitoba Moose und San Jose Barracuda auf, wo er auf 351 EinsÃ¤tze mit 148 Scorern kam. Aufgrund seiner guten Leistungen in der AHL, bestritt Suess auch insgesamt fÃ¼nf Partien fÃ¼r die Winnipeg Jets und San Jose Sharks.

2025 folgte der Wechsel zu den Dresdner EislÃ¶wen, fÃ¼r die er in 31 Spielen neun Scorer verbuchen konnte.

VertragsauflÃ¶sung in Dresden am 24 Februar aus privaten GrÃ¼nden

Erst vor sechs Tagen hatten die EislÃ¶wen Suess aus privaten GrÃ¼nden verabschiedet.

Die BegrÃ¼ndung fÃ¼r die AuflÃ¶sung des Vertrages lautete offiziell,Â dass Suess gemeinsam mit seiner Frau und seinem im November geborenen Kind in seine Heimat zurÃ¼ckzukehren wolle.

Nachfolgend auch noch einmal die Statements zur VertragsauflÃ¶sung vom 24. Februar 2026:

Jens Baxmann, Sportdirektor Dresdner EislÃ¶wen:Â â€žDie Situation hat sich in den vergangenen Tagen sehr kurzfristig entwickelt. C.J. hat uns mitgeteilt, dass er aus familiÃ¤ren GrÃ¼nden in die USA zurÃ¼ckkehren mÃ¶chte. Wir werden seine Entscheidung respektieren und wÃ¼nschen ihm und seiner Familie alles Gute fÃ¼r die Zukunft.â€œ

C. J. Suess:Â â€žIch bin dankbar fÃ¼r die Zeit, die ich bei den EislÃ¶wen verbringen durfte und fÃ¼r die UnterstÃ¼tzung, die ich hier erhalten habe. Mit der Geburt unserer Tochter im November hat sich mein Fokus verÃ¤ndert und ich muss meiner Familie in dieser Zeit PrioritÃ¤t einrÃ¤umen. Ich mÃ¶chte dem Club, meinen Teamkollegen und den Fans fÃ¼r unsere gemeinsame Zeit danken und der Organisation fÃ¼r die Zukunft alles Gute wÃ¼nschen.â€œ