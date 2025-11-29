Krefeld Pinguine verlieren Tabellenführung in Landshut

Krefeld. (PM Pinguine) Die Krefeld Pinguine haben am Freitagabend beim EV Landshut mit 1:4 verloren und damit die Tabellenführung abgegeben.

In einem intensiven Topspiel des Spieltags – Dritter gegen Erster – zeigten beide Torhüter starke Leistungen, doch den Schwarz-Gelben fehlte vor dem Tor die nötige Kaltschnäuzigkeit. Trotz optischer Dominanz im Mittelabschnitt blieb nur ein Treffer von Philip Gogulla.

Das Spiel begann temporeich mit Chancen auf beiden Seiten. Die Torhüter Jonas Langmann und Felix Bick waren von Beginn an hellwach. Besonders spektakulär: Bick verhinderte in Unterzahl in letzter Sekunde einen Treffer, als der Puck nach einem Schuss gegen Mick Köhlers Bein zur Torlinie rutschte (9.).

Doch die Hausherren schlugen in der 12. Minute zu: Jon Matsumoto vertändelte in der eigenen Ecke die Scheibe. Yannick Wenzel zog in die Mitte und bezwang Bick auf der Fanghandseite zum 1:0.

Das zweite Drittel gehörte den Pinguinen, doch Langmann war nicht zu bezwingen. Die beste Chance hatte Daniel Bruch in Überzahl, der im Slot sofort abzog – Langmann parierte (24.). Max Newton traf nach schneller Kombination die Latte (35.), dann verhinderte Langmann zweimal stark gegen Matsumoto im Powerplay (38.). Die Schwarz-Gelben machten aus ihrer optischen Dominanz nichts.

Im Schlussdrittel fiel endlich der erlösende Ausgleich: Zunächst traf Newton den Pfosten, Sekunden später zog Zack Dybowski ansatzlos von der rechten Bande ab. Philip Gogulla screente Langmann, der den Puck nicht sah – und fälscht zum 1:1 (42.) ab.

Die Hausherren zeigten sich jedoch unbeeindruckt und blieben gefährlich. In der 55. Minute passierte dann die entscheidende Szene des Spiels: Alexander Dersch schlug aus dem hohen Slot zu: Sein präziser Schuss auf die Fanghandseite erwischte Bick, der den Puck ebenso wie Langmann zuvor spät sah – 2:1.

In der Schlussphase nahmen die Pinguine Bick vom Eis. Doch statt des Ausgleichs folgte das 3:1: Trevor Gooch wurde von Davis Vandane gehakt, doch Tobias Schwarz schob den Puck ins leere Tor (59.). Anschließend eskalierte die Situation, die in einem Handgemenge ausartete in dessen Mittelpunkt Marcel Müller und Martin Has standen. Tor Immo machte mit dem 4:1 ins erneut verwaiste Gehäuse den Deckel drauf (60.) und besiegelte die Auswärtsniederlage der Seidenstädter.

Zahlen zum Spiel

EV Landshut – Krefeld Pinguine 4:1 (1:0, 0:0, 3:1)

Tore: 1:0 (11:13) Wenzel (Mayenschein, Kornelli), 1:1 (41:24) Gogulla (Dybowski), 2:1 (54:58) Dersch (Wenzel, Kornelli), 3:1 (58:03) Schwarz (Gooch), 4:1 (59:47) Immo (Stieler)

Schüsse: 23:43

Strafminuten: 27:15

Zuschauer: 4194

Stimme zum Spiel

Thomas Popiesch „Wir haben heute – wie bereits zum zweiten Mal in dieser Saison in Landshut – ein ordentliches Spiel abgeliefert und viele Dinge richtig gemacht, stehen aber am Ende ohne Punkte da. Der klassische Knackpunkt war heute unsere Chancenverwertung. Wir müssen effizienter werden und mehr Druck auf das Tor ausüben.

Wir konnten zwar das 1:1 erzwingen, haben aber beim Gegentor zum 2:1 die blaue Linie nicht gut verteidigt. Letztlich verlieren wir das Spiel durch solche Momente. Aber wir müssen den Kopf oben behalten, die guten und positiven Aspekte aus dieser Partie mitnehmen, denn es geht Schlag auf Schlag weiter.

Angesichts der hohen Spielanzahl der letzten Wochen bin ich froh, dass wir heute ein gutes Energielevel gezeigt und in einem schwierigen Auswärtsspiel gut dagegengehalten haben. Dennoch ist es frustrierend, am Ende mit leeren Händen dazustehen.“

