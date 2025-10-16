Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Warum die Krefeld Pinguine weiter auf Philip Gogulla setzen

16. Oktober 20251 Mins read34
Philip Gogulla von den Krefeld Pinguinen - © Jan-Philipp Burmann / City-Press
Krefeld. (PM Pinguine) Die Krefeld Pinguine und Stürmer Philip Gogulla setzen ihre gemeinsame Reise fort.

Der ursprünglich bis zur Deutschland-Cup-Pause befristete Vertrag des 38-Jährigen wurde nun bis zum Ende der Saison 2025/26 verlängert.

Mit seiner Erfahrung und Spielintelligenz hat sich der gebürtige Düsseldorfer in den vergangenen Wochen zu einem wichtigen Bestandteil des Teams entwickelt. In seinen ersten sieben Hauptrundenspielen für die Pinguine erzielte Gogulla bereits sechs Scorerpunkte (zwei Tore, vier Vorlagen) und überzeugte sowohl sportlich als auch als Führungspersönlichkeit auf und neben dem Eis.

Cheftrainer Thomas Popiesch: „Als Trainer schaut man zum einen auf die Produktion, aber auch wie ein Spieler in die Mannschaft passt – also auf die Chemie. Philip hat von Anfang an gezeigt, dass er eine Bereicherung für unsere Mannschaft ist. Seine Ruhe am Puck, sein Überblick und seine Erfahrung helfen uns in entscheidenden Momenten. Er hat in seiner Laufbahn bewiesen, dass er nicht nur selbst produktiv ist, sondern auch die Spieler um sich herum stärker macht. Diese Faktoren zusammen machen ihn daher besonders wertvoll für uns. Die Verlängerung ist für uns ein logischer Schritt.“

Philip Gogulla: „Ich bedanke mich bei den Pinguinen zuerst für das Vertrauen. Ich fühle mich sehr wohl hier in Krefeld und es macht mir Spaß hier zu spielen. Für mich und meine Familie war es daher eine einfache Entscheidung. Es hat sich schnell gezeigt, dass die Chemie stimmt und hier eine richtig gute Eishockeymannschaft auf die Beine gestellt wurde. Ich freue mich, die Saison mit den Jungs weiterzugehen und meinen Beitrag zu einer erfolgreichen Spielzeit zu leisten.“

Mit über 1.000 Profi-Spielen in der PENNY DEL, der American Hockey League und der Champions Hockey League zählt Gogulla zu den erfahrensten deutschen Stürmern. Stationen seiner Karriere waren unter anderem die Kölner Haie, die Düsseldorfer EG und der EHC Red Bull München.

Previous post Ice Tigers hoffen beim Spiel in Ingolstadt auf das Debüt von Neuzugang Brett Murray

