Krefeld Pinguine verlÃ¤ngern mit Alexander Blank

Krefeld. (PM Pinguine) Die Krefeld Pinguine und Youngster Alexander Blank haben sich auf einen neuen Vertrag geeinigt. Die Pinguine binden den 19-jährigen Stürmer für...

Krefeld. (PM Pinguine) Die Krefeld Pinguine und Youngster Alexander Blank haben sich auf einen neuen Vertrag geeinigt.

Die Pinguine binden den 19-jährigen Stürmer für mindestens zwei weitere Jahre an die Seidenstadt. Blank, der in der laufenden Saison zu einem Stammspieler in der PENNY DEL-Mannschaft avanciert, kommt derzeit auf 19 Einsätze (4 Tore, 3 Vorlagen) in der höchsten Spielklasse. Auch in der Oberliga-Mannschaft des KEV 81 sammelte Blank in dieser Saison Erfahrung und streifte sich in 16 Spielen (5 Tore, 22 Vorlagen) das Trikot unseres Nachwuchsvereins über.

Geschäftsführer Sergey Saveljev: „Alex Blank ist ein junger Spieler, der eine wichtige Säule unserer Mannschaft sein wird, die wir für die Zukunft aufbauen. Seine Entwicklung hat uns in dieser Saison sehr gefallen und wir möchten mit seiner Vertragsverlängerung unser Konzept, eine junge und schnelle Mannschaft auf das Eis zu stellen, weiter vorantragen. Dabei gilt unser Dank auch ausdrücklich dem KEV 81, der uns bei der Entwicklung dieser zukünftigen Führungsspieler hilft.“

Alex Blank, Sohn von Co-Trainer und Pinguine-Legende Boris Blank, stand zwischen 2016 und 2020 für Nachwuchsmannschaften in Salzburg und Iserlohn auf dem Eis, kehrte diese Saison jedoch zu den Pinguinen zurück, für die er zuletzt in der Schüler-Mannschaft des KEV 81 spielte.