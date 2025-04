Krefeld Pinguine verkÃ¼nden, dass elf Spieler den Klub verlassen!

Krefeld. (PM Pinguine) Nach den Saisonabschluss-Gesprächen mit der sportlichen Leitung steht fest, dass sich die Krefeld Pinguine von insgesamt elf Spielern trennen.

Matthias Bittner, Mike Fischer, Jerome Flaake, Yushiroh Hirano, Christian Kretschmann, Lucas Lessio, Leon Niederberger, Matt Marcinew, Philip Riefers, Maximilian Söll und David Trinkberger werden zukünftig nicht mehr für die Seidenstädter auflaufen.

Matthias Bittner

Der 21-jährige Schlussmann wechselte in der Saison 2021/22 an die Westparkstraße. Unterseinen 22 Einsätzen im KEV-Trikot ist auch ein Einsatz in der DEL. Darüber hinaus hütete der gebürtige Bad Aiblinger insgesamt 25-Mal das Tor für unseren Stammverein in der DNL und Oberliga Nord.

Mike Fischer

Der 25-Jährige trug seit der Saison 2022/23 das Trikot der Pinguine. In 154 Einsätzen erzielte Fischer 76 Punkte (27 Tore, 49 Vorlagen).

Jerome Flaake

Der Gubener war über zwei Spielzeiten Teil der Pinguine-Familie. Nach seinem Wechsel von den Augsburger Panthern im Laufe der letzten Saison, erzielte der 35-Jährige in 32 Spielen 18 Punkte (7 Tore, 11 Vorlagen).

Yushiroh Hirano

Der Japaner war kurz vor der Wechselfrist im Februar an die Westparkstraße gewechselt. In 15 Spielen am Ende der regulären Saison und den Playoffs kam er in dieser Zeit auf 20 Punkte (8 Tore, 12 Vorlagen).

Christian Kretschmann

Das ursprüngliche KEV-Eigengewächs kommt nach seiner Rückkehr an die Westparkstraße auf 109 Einsätze und 49 Punkte (20 Tore, 29 Vorlagen). Insgesamt blickt Kretschmann mit Unterbrechungen auf 348 Einsätze für die Pinguine zurück.

Lucas Lessio

Der Kanadier beendet seine zweite Dienstzeit bei den Pinguinen. Der 32-Jährige war in der vergangenen Saison in die Seidenstadt zurückgekehrt und konnte seitdem in 81 Einsätze 83 Punkte (39 Tore, 44 Vorlagen) verbuchen.

Leon Niederberger

Der gebürtige Düsseldorfer gehört zu den Dienstältesten Pinguinen im Kader der letzten Spielzeit. In 219 Spielen seit der Saison 2020/21 konnte der Stürmer 86 Punkte (34 Tore, 52 Vorlagen) erzielen. Niederberger ist neben Kapitän Alexander Weiß, der einzige Spieler, der dem KEV nach dem Abstieg erhalten blieb.

Matt Marcinew

Der aus Calgary, Alberta stammende Stürmer trug über zwei Spielzeiten hinweg das KEV-Wappen. Marcinew traf während der Saison 2023/24 in Krefeld ein und kommt in 81 Spielen auf 82 Punkte (43 Tore, 39 Vorlagen).

Philip Riefers

Der nächste Rückkehrer bei den Pinguinen trug in seiner aktuellen Dienstzeit drei Saisons unsere Farben. Dabei kommt der gebürtige Krefelder auf weitere 168 Einsätze und 68 Punkte (19 Tore, 49 Vorlagen). Der vielseitige 35-Jährige gab sein Profi-Debut in der Saison 2008/09 und kommt für die Pinguine insgesamt auf 423 Einsätze und 99 Punkte (30 Tore, 69 Vorlagen).

Maximilian Söll

Der 23-jährige Verteidiger blickt auf insgesamt drei Spielzeiten in Krefeld zurück. In 148 Einsätzen verbuchte der gebürtige Schongauer 26 Punkte (8 Tore, 18 Vorlagen).

David Trinkberger

Der Defensivspezialist schloss sich den Pinguinen in der ersten DEL 2-Saison an. In drei Spielzeiten kommt der 28-Jährige auf 141 Einsätze in denen er 13 Punkte (3 Tore, 10 Vorlagen) erzielen konnte.

Die Krefeld Pinguine bedanken sich bei allen Spielern für ihren teilweise lanjährigen Einsatz in Schwarz-Gelb und wünschen ihnen für die private und sportliche Zukunft alles Gute.

