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Krefeld Pinguine verkünden acht Abgänge

29. April 20261 Mins read335
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David Cerny von den Krefeld Pinguinen - © Moritz Eden / City-Press
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Krefeld. (PM Pinguine) Im Zuge der sportlichen Planung für die anstehende Saison kommt es zu Veränderungen im Kader der Krefeld Pinguine.

Mit dem Ende der Saison 2025/26 werden die folgenden Spieler und Trainer den KEV verlassen:
• David Cerny: seit 2023 bei den Pinguinen, 59 Spiele, 84 Punkte
• Niclas Focks: seit 2023 bei den Pinguinen, 39 Spiele, 2 Punkte
• Maximilian Hops: seit 2024 bei den Pinguinen, 104 Spiele, 20 Punkte
• Leo Korus: seit 2025 bei den Pinguinen, 39 Spiele, 10 Punkte
• Anton Lukin: seit 2023 Torwarttrainer bei den Pinguinen
• Jan Nijenhuis: seit 2025 bei den Pinguinen, 27 Spiele, 6 Punkte
• Steven Raabe: seit 2024 bei den Pinguinen, 97 Spiele, 36 Punkte
• Steffen Ziesche: 2001-2005 als Spieler aktiv, seit 2024 Co-Trainer bei den Pinguinen

Besonderer Dank gilt Steffen Ziesche, der sich nicht nur als Meistertorschütze 2003, sondern zusätzlich auch als Co-Trainer der diesjährigen Meistermannschaft für immer in den Geschichtsbüchern verewigt hat. Er wird sich einer neuen sportlichen Herausforderung widmen.

Die Pinguine bedanken sich bei allen Spielern und Trainern für ihren unermüdlichen Einsatz und ihre Professionalität, die maßgeblich zum Gewinn der DEL2-Meisterschaft beigetragen haben, und wünschen allen für ihren weiteren sportlichen und privaten Weg nur das Beste.

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