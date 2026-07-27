Verteidiger kommt aus der tschechischen Extraliga: Krefeld Pinguine vergeben die nächste Importlizenz an einen 2011ér Erstrundenpick

Krefeld. (PM Pinguine) Stuart Percy wird in der kommenden Saison für die Krefeld Pinguine auflaufen.

Nach Max Gildon steht nun auch der zweite neue Kontingentverteidiger fest. Stuart Percy soll in der kommenden PENNY DEL-Saison die Defensive der Krefeld Pinguine verstärken.

Thomas Popiesch, Cheftrainer: „Stuart ist genau der Spielertyp, den wir für die Verteidigung gesucht haben. Er ist ein defensiver Allrounder, kann aber auch im Angriffsspiel Akzente setzen. Mit fast 400 Spielen in den nordamerikanischen Profiligen und einigen Saisons in Europa verfügt er außerdem über viel Erfahrung. Wir freuen uns sehr, dass er nächste Saison für uns auflaufen wird.“

Stuart Percy: „Ich freue mich darauf, in der nächsten Saison in Krefeld zu spielen. Nach meiner Zeit in Finnland und fünf Saisons in Tschechien war ich auf der Suche nach einer neuen Herausforderung, die ich in Deutschland gefunden habe. Ich glaube, dass ich mit meiner Spielweise sehr gut ins System der Pinguine passe und freue mich, künftig in der Yayla Arena aufzulaufen.“

Stuart Percy wurde 1993 in Oakville, Ontario, Kanada, geboren. Der Linksschütze stellte schon in der Jugend sein Talent bei den Mississauge St. Michael’s Majors in der OHL unter Beweis, was ihn bereits in jungem Alter auf das Radar der NHL brachte. Mit nur 18 Jahren wurde der Verteidiger in der ersten Runde des NHL-Drafts von den Toronto Maple Leafs ausgewählt, bei denen er nach einer weiteren Saison in der OHL einen Dreijahresvertrag unterschrieb. 2013/14 kam Percy nur bei den Toronto Marlies in der AHL zum Einsatz, begann die Folgesaison aber im NHL-Kader der Maple Leafs und wechselte in der Folge zwischen den Leafs und Marlies hin und her. Nach dem Ende seines Vertrags in Toronto, lief der 1,85 Meter große Abwehrmann noch weitere vier Spielzeiten in der AHL auf, ehe er 2020 zu Vaasan Sport in die finnische Liga wechselte. 52 Einsätze und 17 Scorerpunkte später zog es den Kanadier im Folgejahr nach Tschechien. In der Extraliga lief der ehemalige Erstrundenpick jeweils zwei Spielzeiten für HC Motor České Budějovice und HC Vítkovice, letztes Jahr spielte er dann für HC Plzeň. Insgesamt kommt Percy auf 391 Einsätze in Nordamerika mit 143 Torbeteiligungen sowie auf 284 Einsätze in Europa, in denen er 122 Punkte beisteuern konnte.

Seine Karriere in Zahlen

Source: Stuart Percy @ Elite Prospects

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