Krefeld Pinguine und Daniel Bruch verlängern Vertrag vorzeitig

Daniel Bruch wird auch in der kommenden Saison für die Seidenstädter auflaufen.

Der Vertrag des 23-jährigen Stürmers wurde vorzeitig verlängert. Bruch konnte in dieser Saison bereit sieben Tore und acht Vorlagen beisteuern und sich einen Stammplatz in der Mannschaft erspielen.

Thomas Popiesch: „Wir freuen uns erst einmal, dass Daniel sich entschieden hat, in Krefeld zu bleiben. Wir haben uns lange Gedanken gemacht und sind zu 100 Prozent der Meinung, dass er ein Spieler ist, der die Krefeld Pinguine weiterbringen kann. Seine Einstellung und die Art, wie er Eishockey spielt, sind entscheidend: Er ist sehr engagiert, agiert mit hoher Intensität und ist läuferisch unheimlich stark. Zudem ist er in allen Situationen einsetzbar und verfügt über einen sehr guten Schuss. Man hat in der ersten Saisonhälfte gesehen, dass er die Leute hier mit seinem Einsatz begeistern kann. Das ist genau das, was wir uns von jungen Spielern und ihrer Entwicklung vorstellen.“

Daniel Bruch: „Es ist ein super Gefühl. Ich fühle mich hier ziemlich wohl, deshalb ist das aus meiner Sicht eine gute Entscheidung. Ich freue mich riesig auf die nächsten zwei Jahre. Ich habe direkt viel Vertrauen vom Trainer bekommen, was mich sehr gepusht hat. Auch meine Mitspieler sind super, jeder hilft mir, wo es geht. Es ist einfach das Wohlbefinden, das am Ende den guten Start in die Saison ermöglicht hat. Mein Ziel ist es jetzt, erstmal eine gute Saison zu Ende zu spielen. Wir wollen versuchen, den Aufstieg klarzumachen – das ist das große Ziel für die nächsten zwei Jahre. Im Hinblick auf die DEL wäre das ein großer Wunsch von mir.“

Über die Nachwuchsabteilung der Kölner Haie konnte der ehemalige Junioren-Nationalspieler in der Saison 2020/21 sein Profi-Debüt beim EC Bad Nauheim in der DEL 2 feiern. Nach einem Wechsel zum EV Landshut erspielte sich der gebürtige Bad Waldseer einen Stammplatz in der DEL 2, kam jedoch auch zu Einsätzen in der DNL und bei den Passau Black Hawks in der Oberliga Süd. Vor zwei Jahren heuerte der 1,86 Meter große Stürmer bei den Blue Devils Weiden an und schaffte mit ihnen den Aufstieg in die DEL 2. Seit dieser Saison steht Bruch bei den Pinguinen unter Vertrag



