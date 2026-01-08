Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland DEL 2 Krefeld Pinguine Krefeld Pinguine trauern um Martin Wazinski
Krefeld Pinguine

Krefeld Pinguine trauern um Martin Wazinski

8. Januar 20261 Mins read48
Dr. Martin Wazinski - © Krefeld Pinguine 2013
Krefeld. (PM Pinguine) Die Krefeld Pinguine trauern um Teamarzt Martin Wazinski.

Der 67-Jährige ist am gestrigen Tag plötzlich und unerwartet verstorben.

Noch am vergangenen Freitag saß Martin Wazinski als Teamarzt der Krefeld Pinguine hinter der Bande, nun ist der 67-Jährige plötzlich und unerwartet verstorben. Sein Tod ist ein Schock für Verein, Team und Mitarbeiter. Er hinterlässt eine Frau und zwei Kinder.

Peer Schopp, Geschäftsführer der Krefeld Pinguine: „Wir sind tief betroffen von der Nachricht des Todes von Martin Wazinski. Martin ist eine Person, die untrennbar mit den Pinguinen verbunden ist. Er wird uns nicht nur als herausragender Mediziner, sondern vor allem als besonderer Mensch und Freund in Erinnerung bleiben. Die Pinguine-Familie ist in Gedanken bei den Angehörigen und Freunden von Martin Wazinski.“

Der Anästhesist und Intensivmediziner kümmerte sich über 35 Jahre lang um die Spieler der Pinguine, auch für deren Partnerinnen und Kinder stand er jederzeit als Ansprechpartner bereit. Sein Engagement in Krefeld war für ihn stets eine Herzensangelegenheit. Der Tod von Wazinski hinterlässt eine große Lücke nicht nur bei Team und Mitarbeitern, sondern im gesamten Verein.

1275
Previous post Trainerwechsel am Pferdeturm

