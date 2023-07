Krefeld Pinguine testen beim Seidenstadt Cup, in der Rheinlandhalle, sowie gegen Rhein-Rivalen

Krefeld. (PM Pinguine) Der Vorbereitungsspielplan der Krefeld Pinguine sowie die Termine für den Ticketvorverkauf der Heimspiele und des Seidenstadt Cups stehen fest. Für den...

Krefeld. (PM Pinguine) Der Vorbereitungsspielplan der Krefeld Pinguine sowie die Termine für den Ticketvorverkauf der Heimspiele und des Seidenstadt Cups stehen fest.

Für den #UNSERWEG-Spieltag gegen die Löwen Frankfurt am 12. August um 17:00 Uhr in der Rheinlandhalle können ab Montag, 24. Juli Tickets ausschließlich im Fanshop an der Westparkstraße erworben werden. Ein Online-Verkauf findet aus technischen Gründen nicht statt. Im Vorfeld testet die DNL-Mannschaft des Krefelder EV 81 ab 13:00 Uhr gegen die Iserlohn Young Roosters.

Das Turnierticket für den Seidenstadt Cup am Wochenende des 18. – 20. August sowie Einzeltickets zu allen Tagen gehen ab dem 04. August um 10:00 Uhr in den Verkauf – online und im Fanshop an der Westparkstraße. Teilnehmer des Seidenstadt Cups sind die Düsseldorfer EG, gegen die die Pinguine freitags ab 19:30 Uhr spielen, die Fischtown Pinguins Bremerhaven und der HC Slovan Bratislava. Abgerundet wird das Turnier-Wochenende von der Saisoneröffnungsfeier am Samstag und den Finaltag mit zwei Spielen am Sonntag um 13:00 Uhr und 17:00 Uhr, bei dem der KEV garantiert das Abschlussspiel des Turniers bestreitet.

Zu guter Letzt beginnt am 22. August ab 10:00 Uhr online und im Fanshop der Vorverkauf für das erste KEVin KidsClub-Spiel und letzte Vorbereitungsspiel gegen die Kölner Haie am Sonntag, 10. September ab 15:00 Uhr.

Zusätzlich testen die Pinguine vom 01. – 03. September in Essen beim WOHNBAU-Cup. Das erste Spiel des Turniers gegen den Gastgeber Moskitos Essen findet am Freitag statt, das zweite Spiel am Sonntag.

Im Überblick

– 12. August, 17:00 Uhr, #UNSERWEG-Spieltag gegen Löwen Frankfurt (ab 13:00 Uhr DNL Krefeld gegen Iserlohn), Vorverkauf für Nicht-Dauerkartenbesitzer ab Montag, 24. Juli nur im Fanshop, für Dauerkartenbesitzer ab sofort

– 18. – 20. August, Seidenstadt Cup, Vorverkauf ab 04. August online und im Fanshop

o Freitag, 18. August, 19:30 Uhr, Krefeld Pinguine gegen Düsseldorfer EG

o Samstag, 19. August, 16:00 Uhr, Fischtown Pinguins Bremerhaven – HC Slovan Bratislava inklusive Saisoneröffnungsfeier mit Rahmenprogramm auf dem Parkplatz der Yayla Arena

o Sonntag, 20. August, 13:00 Uhr, Finale/Spiel um Platz 3 / 17:00 Uhr, Spiel mit Krefelder Beteiligung

– 01. – 03. September, WOHNBAU Cup in Essen

– 12. September, 15:00 Uhr, KEVin Kids Club Spieltag, Krefeld Pinguine gegen Kölner Haie (Vorverkauf ab 22. August ab 10:00 Uhr online und im Fanshop

