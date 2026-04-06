Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home ! + Krefeld Pinguine stoßen das Tor zum Finale weit auf
! +Eisbären RegensburgKrefeld Pinguine

Krefeld Pinguine stoßen das Tor zum Finale weit auf

6. April 20262 Mins read128
Share
Regensburgs David Morley (links) und Mark Zengerle (Krefeld) - © Niederrhein-Foto (SH)
Share

Krefeld. (RS) Die Krefeld Pinguine marschieren in der Halbfinalserie der DEL2 unaufhaltsam in Richtung Finale und sicherten sich im dritten Aufeinandertreffen gegen die Eisbären Regensburg einen souveränen 4:0-Heimsieg.

Während die Gäste aus der Oberpfalz in den ersten beiden Partien noch phasenweise ebenbürtig agierten, dominierten die unverändert aufgestellten Seidenstädter das Geschehen auf dem Eis diesmal nach Belieben. Ein deutlicher Beleg für diese Überlegenheit war das Torschussverhältnis von 41 zu 10 zugunsten der Hausherren.

Die Partie begann mit einem historischen Blitzstart, als Max Newton (1.) nach nur fünfzehn Sekunden die frühe Führung erzielte, vorbereitet durch Mathew Santos und Davis Vandane. Krefeld hielt das Tempo hoch und belohnte sich in der zwölften Minute, als Daniel Bruch einen Abpraller von Jonas Neffin zum 2:0 verwertete. In der Folge schnürten die Schwarz-Gelben die Regensburger teilweise im eigenen Drittel ein, wobei Max Newton (14.) unter anderem die Latte traf. Die Gäste kamen nur vereinzelt zu Entlastungsangriffen, wie durch Morley (17.) oder Slezak (5.), fanden aber keinen Weg vorbei an der stabilen Krefelder Defensive.

Auch nach dem ersten Seitenwechsel änderte sich das Bild kaum. Mathew Santos sorgte in der 32.Minute für die Vorentscheidung. Er nutzte einen Abstimmungsfehler der weit aufgerückten Regensburger Defensive an der blauen Linie, startete ein Solo und tunnelte Jonas Neffin zum 3:0. Die Pinguine kontrollierten fortan das Spiel und ließen selbst bei einer Unterzahl (49.) im Schlussabschnitt nichts anbrennen. Vier Minuten vor dem Ende ging Regensburgs Trainer Peter Flache volles Risiko und nahm seinen Torhüter zugunsten eines weiteren Feldspielers vom Eis (56.). Den Schlusspunkt setzte jedoch Kapitän Alexander Weiß (60.), der die Scheibe zum 4:0-Endstand ins leere Tor beförderte.

Durch diesen Erfolg führen die Krefeld Pinguine in der Serie und haben bereits am kommenden Mittwoch die Chance, den Sack zuzumachen. Das vierte Spiel der Halbfinalbegegnung findet um 20 Uhr in der Donau Arena in Regensburg statt, wo beide Teams erneut aufeinandertreffen.

Trainerstimmen zum Spiel


Endergebnis:
Krefeld Pinguine – Eisbären Regensburg 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

Stand Playoff – Halbfinale nach Spiel 3
Krefeld Pinguine – Eisbären Regensburg 3:0

Aufstellungen:
Krefeld Pinguine: Bick (Blumenkamp) – Buschmann, Vandane; Köhler, Dybowski; Mebus, Korus – Gogulla, Newton, Santos; Suess, Matsumoto, Bruch; Weiß, Zengerle, Cerny; Hops, Payerl, Schütz.
Trainer: Thomas Popiesch.

Eisbären Regensburg: Neffin (Fiedler) – Giles, Naud; Zerressen, Bauer; Demetz, Weber; Merkl – Leden, Trivino, Morley; Slezak, Peter, Bracco; Grimm, Payeur, Kindopp; Angaran, Gajovsky, Ontl.
Trainer: Peter Flache.

Statistik:
Tore: 1:0 (00:15) Newton (Santos/Vandane), 2:0 (11:01) Bruch (Cerny/Payerl), 3:0 (31:46) Santos, 4:0 (59:26) Weiß

Strafminuten: Krefeld 6, Regensburg 8
Schiedsrichter: Cespiva/Hoppe
Zuschauer: 8.029

Auch interessant:
Kader & Gerüchte DEL 2026/2027

Kader & Gerüchte DEL2 2026/2027

Folgt uns

Share
Previous post Siegtreffer in der Schlussminute: Huskies besiegen Steelers in Spiel 3

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
! +Schwenninger Wild WingsTransfer-News

Umbruch in der Abwehr der Wild Wings: Mit Thomas Larkin und Ben Marshall verlassen zwei Routiniers die Eishockeybühne! Vier weitere Abgänge stehen fest

Schwenningen. (PM Wild Wings) Mit Michael Bitzer, Bruno Cicek und Christopher Gibson...

By6. April 2026
! +EHC KönigsbrunnERV Schweinfurt Mighty Dogs

Die Besten in Bayern: EHC Königsbrunn holt sich den Meistertitel

Königsbrunn. (PM EHC) Nach der knappen Niederlage vom Donnerstag entschied der EHC...

By5. April 2026
Eisbären RegensburgKrefeld Pinguine

Krefeld Pinguine entscheiden auch Spiel 2 der Halbfinalserie mit 3:1 für sich

Krefeld. (PM Pinguine) Der KEV zeigt auf und neben dem Eis eine...

By5. April 2026
! +Eisbären BerlinStraubing Tigers

„Die Momente, für die wir Eishockey spielen!“ Berlin glücklich im Halbfinale gegen Köln – Verbleib von Coach Woodcroft in Straubing noch unklar

Bonn. (PM MagentaSport) Der Meister macht es superspannend gegen tapfere Straubinger, ehe...

By4. April 2026
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten