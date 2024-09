Krefeld Pinguine statten Top-Talent Tim SchÃ¼tz mit einem U21-FÃ¶rdervertrag aus – Tim Miller verlÃ¤sst die Seidenstadt

Krefeld. (PM Pinguine) Die Krefeld Pinguine haben ihren 18-jährigen Try-Out-Spieler Tim Schütz mit einem U21-Fördervertrag ausgestattet. Das Krefelder Eigengewächs, das in den vergangenen zwei...

Krefeld. (PM Pinguine) Die Krefeld Pinguine haben ihren 18-jährigen Try-Out-Spieler Tim Schütz mit einem U21-Fördervertrag ausgestattet.

Das Krefelder Eigengewächs, das in den vergangenen zwei Spielzeiten in der kanadischen Juniorenliga CSSHL für die Okanagan Hockey Academy spielte, konnte in sechs DNL-Spielen für den Krefelder EV 1981 bereits zehn Punkte (drei Tore, sieben Vorlagen) erzielen. Schütz erhält außerdem eine Förderlizenz zum Kooperationspartner Duisburg.

Die Krefeld Pinguine haben sich zudem auf eine Vertragsauflösung mit Stürmer Dennis Miller verständigt. Der bald 25-jährige gebürtige Tübinger gehörte in den letzten zwei Spielzeiten zum KEV-Kader und erzielte in 97 Einsätzen 25 Tore und 13 Vorlagen.

Die Krefeld Pinguine danken Dennis Miller für seinen Einsatz im Pinguine-Dress und wünschen ihm für seine sportliche und private Zukunft alles Gute.

Der EHC Freiburg hat Miller mit einem Probevertrag mittlerweile ausgestattet.