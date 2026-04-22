Krefeld Pinguine sind nur noch einen Sieg vom Titel entfernt

Krefeld. (RS) Die Krefeld Pinguine haben das dritte Finalspiel der DEL‑2‑Serie gegen die Kassel Huskies mit 5:3 gewonnen und damit ihren Vorsprung in der Best‑of‑Seven‑Serie auf 3:0 ausgebaut.

Newton mit dem Führungstreffer

Von Beginn an entwickelte sich in der erneut ausverkauften YAYLA Arena ein hochintensives Duell, in dem die Pinguine – anders als in den ersten beiden Finalspielen – sofort das Kommando übernahmen. Bereits in der zweiten Minute setzte Yannik Valenti den ersten Warnschuss für die Gäste knapp am Tor von Felix Bick vorbei, doch Krefeld antwortete mit druckvollem Forechecking und viel Tempo.

In der fünften Minute belohnte sich das Heimteam für den starken Auftakt. Zack Dybowski brachte die Scheibe Richtung Tor, Max Newton stand goldrichtig und fälschte unhaltbar zur frühen Führung ab. Nur eine Minute später schaltete sich Erik Buschmann in den Angriff ein, scheiterte aber mit einem zentralen Abschluss an Philipp Maurer. Die Pinguine blieben am Drücker, erspielten sich Chance um Chance und hätten durch Daniel Bruch oder Clint Suess längst erhöhen können.

Als Kassels Darren Mieszkowski eine Strafe kassierte, brauchte Krefeld nur sechs Sekunden, um erneut zuzuschlagen. Bullygewinn, Suess auf Santos, der quer durch den Torraum auf Newton spielte – und der Top‑Scorer vollendete mühelos zum 2:0. Kurz vor Drittelende durften dann auch die Huskies erstmals in Überzahl ran, nahmen das Powerplay aber größtenteils mit in den Mittelabschnitt.

Garlent kann für Kassel verkürzen

Krefeld überstand die Unterzahl souverän und knüpfte anschließend an die starke Anfangsphase an. In der 23. Minute prallte Laurin Braun bei einer Abwehraktion mit seinem eigenen Torhüter zusammen, Maurer musste kurz behandelt werden, konnte aber weiterspielen. Nur eine Minute später nutzten die Gäste einen schlechten Wechsel der Pinguine. Mieszkowski tauchte frei vor Bick auf, legte überlegt zurück auf Hunter Garlent, der ins praktisch leere Tor zum 2:1 einschob.

Die Pinguine reagierten mit wütenden Angriffen und waren dem dritten Treffer mehrfach nahe, doch genau in dieser Phase bot sich Kassel die große Ausgleichschance. Felix Bick blieb jedoch stabil und parierte stark gegen Tyler Benson. In der 31. Minute leistete sich Krefeld einen Fehler hinter dem eigenen Tor, doch erneut bügelte Bick die Situation aus. Kassel übernahm nun zunehmend die Initiative, Keck und Garlent vergaben gute Möglichkeiten. Und wie so oft im Eishockey fiel das Tor auf der anderen Seite: Davis Vandane schaltete sich in einen Entlastungsangriff ein, Newton legte quer, und Vandane hämmerte die Scheibe humorlos zum 3:1 ins Netz.

In den Schlussminuten des zweiten Drittels erhöhten die Huskies nochmals den Druck, doch Krefeld verteidigte mit viel Einsatz, blockte Schüsse und brachte mit mehreren Icings etwas Ruhe in die hektische Phase. Kurz vor der Sirene hatten Suess und Adam Payerl sogar noch die Chance auf das 4:1.

Große Strafe gegen Santos wird zum Knackpunkt

Der Schlussabschnitt begann denkbar ungünstig für die Gastgeber. In der 42. Minute lief Krefeld in einen Konter, den Garlent nach Vorlage von Tristan Keck eiskalt zum 3:2 verwertete. Nur eine Minute später folgte der nächste Rückschlag: Mathew Santos traf Marco Müller, die Schiedsrichter entschieden auf fünf Minuten plus Spieldauerstrafe. Kassel witterte die große Gelegenheit, das Spiel zu drehen.

Doch Krefeld zeigte in Unterzahl eine beeindruckende Reife. Newton leitete einen Konter ein, Mick Köhler startete mit und verwandelte zum 4:2 – ein emotionaler Nackenschlag für die Gäste. Kassel gab sich dennoch nicht geschlagen und kam in der 54. Minute durch Garlent, der seinen zweiten Treffer des Abends erzielte, erneut heran.

Die Spannung in der Arena war nun greifbar. Die zuvor lautstarke Unterstützung wich einer nervösen Anspannung, während Kassel alles nach vorne warf. Drei Minuten vor dem Ende nahm Trainer Woodcroft seinen Torhüter zugunsten eines sechsten Feldspielers vom Eis. Die Pinguine verteidigten leidenschaftlich, warfen sich in Schüsseund warteten auf den entscheidenden Moment. Den setzte schließlich Jon Matsumoto, der die Scheibe ins leere Tor zum 5:3 beförderte und die Arena endgültig zum Beben brachte.

Mit diesem Sieg sichern sich die Krefeld Pinguine das dritte Spiel der Serie und haben am Freitag die Chance, in Kassel den Meistertitel perfekt zu machen.

Abzuwarten bleibt noch, ob die große Strafe gegen Krefelds Santos im Nachgang durch den Disziplinarausschuss eine Sperre ergeben wird.

Trainerstimmen zum Spiel





Endergebnis:

Krefeld Pinguine – Kassel Huskies 5:3 (2:0, 1:1, 2:2)

Stand Playoff – Finale nach Spiel 3

Krefeld Pinguine – Kassel Huskies 3:0

Aufstellungen:

Krefeld Pinguine: Bick (Blumenkamp) – Buschmann, Vandane; Köhler, Dybowski; Mebus, Korus – Gogulla, Newton, Santos; Suess, Matsumoto, Bruch; Weiß, Zengerle, Cerny; Hops, Payerl, Schütz.

Trainer: Thomas Popiesch.

Kassel Huskies: Maurer (Shilin) – Münzenberger, Wilde; Detsch, Schütz; Bender, Müller; Stadler, Schams – Keck, Turgeon, Mieszkowski; Benson, Garlent, Daugavins; Braun, Weidner, Valenti; Bartuli, Rutkowski.

Trainer: Todd Woodcroft.

Statistik:

Tore: 1:0 (04:01) Newton (Dybowski/Gogulla), 2:0 (17:32) Newton (Santos/Suess) PP5-4, 2:1 (23:43) Garlent (Mieszkowski/Benson), 3:1 (33:03) Vandane (Newton/Buschmann), 3:2 (41:58) Garlent (Keck), 4:2 (46:35) Köhler (Newton) UZ 4-5, 4:3 (53:45) Garlent (Mieszkowski),

5:3 (59:57) Matsumoto (Suess/Vandane) EN

Strafminuten: Krefeld 2 + 5 + Spieldauer, Kassel 2

Schiedsrichter: Hoppe/Polaczek

Zuschauer: 8.029