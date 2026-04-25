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Krefeld Pinguine sind DEL2-Meister!

25. April 20262 Mins read179
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Krefeld Pinguine sind Deutsche Eishockey Liga 2 Meister 2025/26 - © Moritz Eden / City-Press
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Krefeld. (PM Pinguine / PM DEL2) Die Krefeld Pinguine vollenden mit einem 5:2-Sieg gegen die Kassel Huskies den Playoff-Sweep und krönen sich zum DEL2-Meister!

Angefeuert von über 1000 mitgereisten KEV-Fans gingen die Krefeld Pinguine in ein Spiel 4, das es in sich haben sollte. Beide Mannschaften kamen gut in die Partie und erspielten sich Chancen, es waren aber die Huskies, die den ersten Treffer des Abends erzielen sollten. In Überzahl ging Kassel durch Yannik Valenti, nach Vorlagen von Wilde und Benson, in Führung (17.).

Kurz nach der Pause bauten die Schlittenhunde ihre Führung weiter aus. Tristan Keck vollendete einen Konter nach starkem Zuspiel von Benson zum 2:0 (24.). Den Pinguinen wollte lange Zeit lang offensiv nichts gelingen – bis sie innerhalb von 44 Sekunden doppelt zuschlugen. Erst brachte Philip Gogulla sein Team nach Zuspiel von Vandane in Schlagdistanz (37.), dann sorgte er nach Vorlage von Matsumoto kurzerhand für den Ausgleich (38.).

Die beiden Tore zeigten Wirkung, denn nach der zweiten Drittelpause war der KEV die tonangebende Mannschaft. Zack Dybowski spielte einen Krefelder Konter zu Ende und brachte die Seidenstädter in der 47. Minute mit aus ihrer Sicht 3:2 in Führung. Die Huskies wehrten sich zwar tapfer, zu großartigen Chancen kamen sie allerdings nicht mehr. Stattdessen waren es die Pinguine, die durch Marcel Müller für die Vorentscheidung sorgten (53.). Todd Woodcroft zog anschließend alle Register und nahm seinen Goalie vom Eis. Statt des erhofften Anschlusstreffers fiel aber das 5:2 durch den Dreierpacker Gogulla.

Der KEV gewinnt damit auch sein zwölftes Playoff-Spiel und macht die perfekten Playoffs sowie die DEL2-Meisterschaft klar.

Stimmen zum Spiel

Philip Gogulla (Krefeld Pinguine): „Es fühlt sich großartig an – vor allem nach dem 0:2-Rückstand. Das war ein besonderes Spiel. Ein riesiges Lob geht an die Fans beider Teams. Unsere Unterstützung war das ganze Jahr über unglaublich – bei den Derbys gegen Düsseldorf und jetzt in den Playoffs. Wir sind einfach froh, dass wir den Sack heute zumachen konnten.“

Hans Detsch (EC Kassel Huskies): „Gratulation an Krefeld für eine unglaubliche Saison und perfekte Playoffs – zwölf Siege, Chapeau. Die Pinguine haben in den richtigen Momenten die Tore gemacht. Wir haben oft geführt und konnten es am Ende nicht verwalten. Krefeld war einfach abgezockter. Es tut weh, wir haben alles reingehauen – aber Krefeld hat es verdient.“

DEL2: Viertes Finalspiel Kassel Huskies – Krefeld Pinguine (24.04.2026)


© CityPress

Zahlen zum Spiel
Kassel Huskies – Krefeld Pinguine 2:5 (1:0, 1:2, 0:3)
Tore:
1:0 (16:51) Valenti (Wilde, Benson), 2:0 (23:13) Keck (Benson, Bender), 2:1 (36:20) Gogulla (Vandane, Cerny), 2:2 (37:04) Gogulla (Matsumoto), 2:3 (46:30) Dybowski (Müller), 2:4 (53:00) Müller (Zengerle, Payerl), 2:5 Gogulla (Newton)
Torschüsse: 20– 29
Strafen: Kassel 2 – Krefeld 6
Zuschauer: 5700


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