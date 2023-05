Krefeld Pinguine sichern sich U23-StÃ¼rmer vom Ligarivalen Regensburg

Krefeld. (PM Pinguine) Die Krefeld Pinguine haben U23-Stürmer Lukas Wagner unter Vertrag genommen. Wagner lief in der abgelaufenen Saison in 35 Spielen für die...

Krefeld. (PM Pinguine) Die Krefeld Pinguine haben U23-Stürmer Lukas Wagner unter Vertrag genommen.

Wagner lief in der abgelaufenen Saison in 35 Spielen für die Eisbären Regensburg auf und erzielte dabei vier Punkte.

Sportlicher Leiter Peter Draisaitl: „Wir sind auf Lukas Wagner aufmerksam geworden und ich sehe in ihm Potential. Er ist von seiner Spielanlage her als großgewachsener Spielmacher zu beschreiben und bring bereits viel mit. Er muss nun lernen sich durchzusetzen und seine körperliche Präsenz auch zu seinem Vorteil auszunutzen. Lukas ist eine zukunftsorientierte Verpflichtung mit Aussicht auf eine positive Entwicklung. Wir werden alles daran setzen dem jungen Mann bei seinem nächsten Karriereschritt zu unterstützen.“

Lukas Wagner: „Als gebürtiger Regensburger habe ich schon länger darüber nachgedacht, meine Komfortzone zu verlassen und mich einer neuen Herausforderung zu stellen. Das Angebot der Pinguine ist eine einzigartige Möglichkeit für mich und ich freue mich auf meine Chance bei einem Top-Verein zu spielen. Bei den Pinguinen möchte ich meine Identität als Spieler finden und meine Fähigkeiten weiterentwickeln. Im Nachwuchs habe ich meistens offensivere Rollen eingenommen, in meinen ersten Jahren in den Senioren eher defensive. Ich bin also gespannt und bereit die Aufgaben zu übernehmen, die mir zugeteilt werden und daran als Spieler zu wachsen!“

Wagner lernte das Eishockeyspielen beim EHC Straubing und wechselte in der U20 nach Regensburg in die DNL. Für die Eisbären feierte der Linksschütze in der Oberliga sein Debüt bei den Senioren. Nach insgesamt vier Spielzeiten an der Donau folgt nun der Wechsel an den Rhein.

Pinguine Kader 2023/24 (S tand vom 28. April)

Tor: Matthias Bittner

Verteidigung: Maximilian Adam, Erik Buschmann, Christian Ehrhoff, Eric Gotz, Philip Riefers, Maximilian Söll, David Trinkberger

Sturm: Mike Fischer, Christian Kretschmann, Nikita Krymskiy, Philipp Kuhnekath, Dennis Miller, Marcel Müller, Leon Niederberger, Lukas Wagner, Alexander Weiß

