Krefeld Pinguine sichern die Torwartposition mit einem Silberboy ab

Krefeld. (PM Pinguine) Die Krefeld Pinguine haben den ehemaligen Nationaltorhüter und Olympischer Silbermedaillengwinner Danny aus den Birken unter Vertrag genommen.

Der 40- jährige wird das bestehende Torhüter-Trio punktuell entlasten und als zusätzliche Versicherung Richtung Playoffs agieren. Perspektivisch wird aus den Birken ab der kommenden Saison als Torwarttrainer das Trainerteam verstärken.

Danny aus den Birken bringt umfangreiche internationale Erfahrung mit an die Westparkstraße. Zu den Höhepunkten seiner Karriere zählt der Gewinn der Silbermedaille bei den Olympischen Spielen, ein Meilenstein, der seine sportliche Qualität, mentale Stärke und Leistungsfähigkeit auf höchstem Niveau eindrucksvoll unterstreicht. Darüber hinaus absolvierte er zahlreiche Einsätze im nationalen und internationalen Spitzen-Eishockey.

In seiner Doppelfunktion wird aus den Birken nicht nur auf dem Eis für Stabilität sorgen, sondern auch seine Expertise gezielt in die Entwicklung der Torhüter des Vereins

einbringen. Sein modernes Trainingsverständnis, gepaart mit jahrelanger Erfahrung aus dem Profibereich, macht ihn zu einer idealen Besetzung für diese Schlüsselrolle.

Peter Draisaitl, sportlicher Leiter der Krefeld Pinguine: „Aus den Birken konnte in seiner langen Karriere viele Erfolge feiern. Allen voran seine insgesamt fünf DEL-Meistertitel mit dem EHC München und der Silbermedaillen-Gewinn mit der deutschen Nationalmannschaft bei den Olympischen Spielen in Pyoengchang. In der vergangenen Saison konnte der gebürtige Düsseldorfer zusammen mit den DresdnerEislöwen den DEL 2-Meistertitel gewinnen und dem sächsischen Hauptstadtclub zum

Aufstieg in die DEL verhelfen. Dort nahm er in der Saison zuvor nach kurzem Engagement als Torwarttrainer des EC Bad Nauheim seine aktive Karriere wieder auf, die er zum Ende

der Saison 2022/23 unterbrochen hatte. Insgesamt kommt der Linksfänger auf 562 Einsätze in der DEL für den EHC München, die Kölner Haie, die Iserlohn Roosters und Adler Mannheim sowie 43 Länderspiele bei Olympischen Spielen, Weltmeisterschaften und dem Deutschland Cup.“

Danny aus den Birken: „Ich freue mich sehr auf die Herausforderung bei den Pinguinen. Die Kombination aus aktivem Torwart und Torwarttrainer ist für mich besonders reizvoll, da ich meine Erfahrungen direkt weitergeben und gleichzeitig auf dem Eis vorangehen kann.“

Die Seidenstädter heißen Danny aus den Birken herzlich willkommen und freuen sich auf eine erfolgreiche gemeinsame Zukunft.

