Krefeld Pinguine setzen Siegesserie fort: 6:4-Erfolg gegen die Lausitzer FÃ¼chse – Warum Trainer Popiesch die Eiszeit von Davis Vandane reduzieren will

Krefeld. (RS) Die Krefeld Pinguine haben ihre beeindruckende Siegesserie in der DEL2 auf sieben Spiele ausgebaut.

Am Sonntagabend setzte sich das Team von Headcoach Thomas Popiesch vor heimischer Kulisse mit 6:4 gegen die Lausitzer Füchse aus Weißwasser durch.

Nach dem dramatischen Auswärtssieg am Freitag in Freiburg, bei dem die Pinguine 30 Sekunden vor Schluss den Ausgleich erzielten und anschließend in der Verlängerung triumphierten, zeigten sie auch gegen die Lausitzer Füchse ihre Klasse. Mit dem Erfolg in Freiburg feierten die Krefelder im fünften Anlauf ihren ersten Sieg im Breisgau seit der gemeinsamen Zeit in der DEL2.

Die Pinguine starteten schwungvoll in die Partie und hatten bereits in der ersten Spielminute durch Lessio eine große Möglichkeit, die jedoch nur durch ein Foul der Gäste vereitelt werden konnte. Danach brauchte das Spiel etwas Zeit, um Fahrt aufzunehmen.

In der 18. Minute nutzten die Füchse eine Strafzeit gegen Tim Schütz eiskalt aus: Scheidl fälschte einen Schuss von Beaudry unhaltbar für Krefelds Goalie Felix Bick zum 1:0 ab. Doch die Antwort der Pinguine ließ nicht lange auf sich warten: Matsumoto setzte sich gekonnt durch und bediente David Cerny, der den schnellen Ausgleich erzielte. Nur 30 Sekunden später nutzte Matt Marcinew eine unübersichtliche Situation vor Füchse-Goalie Morrone und brachte die Pinguine mit 2:1 in Führung.

Die Lausitzer Füchse reagierten mit wütenden Angriffen und scheiterten gleich zweimal am Pfosten, sodass die Krefelder mit einer knappen Führung in die erste Pause gingen.

Der Mittelabschnitt begann mit einer Strafe gegen Krefelds Goalie Felix Bick, der sich zu einem Stockcheck hinreißen ließ. Das Unterzahlspiel der Pinguine hielt jedoch stand, und gerade als Tim Schütz nach seiner Strafzeit wieder auf dem Eis war, musste Max Newton für zwei Minuten raus. Doch auch diese Unterzahl überstand Krefeld ohne Gegentor.

In der 28. Minute gelang den Füchsen schließlich der Ausgleich, als Breitkreuz nach einem Fehler in der Krefelder Defensive eiskalt zuschlug. Aber die Pinguine fanden einmal mehr eine schnelle Antwort: Nur 31 Sekunden nach dem 2:2 schnappte sich Cerny die Scheibe und überwand Morrone erneut zur 3:2-Führung.

In der 33. Minute sorgte Davis Vandane für das Highlight des Abends: Der Verteidiger legte einen Solo-Lauf über das gesamte Spielfeld hin und erhöhte im Stile eines Topstürmers auf 4:2. Kurz vor Ende des zweiten Drittels kamen die Füchse durch einen Treffer von Taupert noch einmal auf 4:3 heran, nachdem sie von einem Powerplay profitierten.

Im letzten Abschnitt setzten die Pinguine alles daran, den Sieg zu sichern. In einem Powerplay in der 43. Minute behauptete sich Newton gegen seinen Gegenspieler, über Cerny kam die Scheibe zurück zu Newton, der den Vorsprung auf 5:3 ausbaute.

Die Lausitzer Füchse verkürzten jedoch noch einmal durch einen Schlagschuss von Beaudry von der blauen Linie auf 5:4, sodass die Partie bis in die Schlussphase spannend blieb. Doch Matsumoto bediente Alex Weiß in der 56. Minute perfekt am langen Pfosten, und der Kapitän besiegelte mit seinem Treffer den 6:4-Endstand.

Die Lausitzer Füchse kämpften tapfer, machten jedoch zu viele Fehler, um Punkte aus Krefeld entführen zu können. Die Pinguine zeigten sich erneut in bestechender Form, vor allem in den entscheidenden Momenten der Partie. Damit rücken die Krefelder dem Tabellenführer aus Kassel weiter auf die Pelle.

Für die Pinguine geht es am Freitag, 22.11. in Crimmitschau weiter. Das nächste Heimspiel der Pinguine findet am Sonntag, 24.11. gegen die Blue Devils aus Weiden statt.

Zu eben diesen Blue Devils reisen die Füchse am Freitag und erwarten am Sonntag zum Derby die Dresdner Eislöwen.

Endergebnis:

Krefeld Pinguine – Lausitzer Füchse 6:4 (2:1, 2:2, 2:1)

Aufstellungen:

Krefeld Pinguine: Bick (Bittner) – Raabe, Vandane; Adam, Riefers; Buschmann, Söll; Konze – Lessio, Newton, Marcinew; Weiß, Matsumoto, Cerny; Niederberger, Fischer, Schütz; Kuhnekath, Kretschmann, Hops.

Trainer: Thomas Popiesch.

Lausitzer Füchse: Morrone (Filimonow) – Plouffe, Elten; Ritter, Beaudry; Zauner, Braun; Kretschmar – Scheidl, Mäkitalo, Breitkreuz; Dosch, Jahnke, Taupert; Bartuli, Kislinger, Leden; Anders, Valentin, Knobloch.

Trainer: Christof Kreutzer.

Statistik:

Tore: 0:1 (16:46) Scheidl (Beaudry/Mäkitalo) PP5-4, 1:1 (17:27) Cerny (Matsumoto), 2:1 (17:57) Marcinew (Newton/Lessio), 2:2 (27:21) Breitkreuz (Mäkitalo), 3:2 (27:52) Cerny (Raabe/Matsumoto), 4:2 (32:49) Vandane PP5-4, 4:3 (37:49) Taupert (Jahnke/Dosch), 5:3 (43:08) Newton (Cerny) PP5-4, 5:4 (45:56) Beaudry (Breitkreuz/Mäkitalo) PP5-4, 6:4 (55:02) Weiß (Matsumoto/Cerny),

Strafminuten: Krefeld 10, Lausitz 8

Schiedsrichter: Janssen/Laudan.

Zuschauer: 5.624

