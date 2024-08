Krefeld Pinguine prÃ¤sentieren neues Trikotdesign

Krefeld. (PM Pinguine) Die Krefeld Pinguine freuen sich, das neue Trikotdesign für die kommende Saison vorstellen zu dürfen, das tief in der Geschichte und...

Krefeld. (PM Pinguine) Die Krefeld Pinguine freuen sich, das neue Trikotdesign für die kommende Saison vorstellen zu dürfen, das tief in der Geschichte und Kultur Krefelds verwurzelt ist.

Das Design verbindet die reiche Textiltradition der Samt- und Seidenstadt mit der klaren, funktionalen Ästhetik des Bauhausstils und symbolisiert so die enge Verbundenheit unserer Mannschaft und Fans mit unserer Heimat Krefeld.

Das Trikot, das in den traditionellen KEV-Farben Schwarz und Gelb gehalten ist, wird beim Design des Heimtrikots durch ein zeitloses Antrazith komplementiert und soll die Werte Respekt, Demut und Nahbarkeit vermitteln. Das Stadtwappen auf der Brust sowie die klare Linienführung des Trikots sind eine Hommage an die Grundprinzipien des Bauhausstils: Funktionalität, Simplizität sowie die Verschmelzung von Kunst und Handwerk. Die Trikots erzählen die Geschichte einer Stadt, die sich stets durch ihre industrielle Vergangenheit und kreative Innovation definiert hat. Als Shooting-Location für die Trikot-Präsentation wurde daher nicht zufällig das Kunstmuseum Krefeld mit den Häusern Lange und Esters ausgewählt, da sie eine Manifestation dieser Verbindung darstellen.

Alexander Dahmen, Leiter Marketing der Krefeld Pinguine: „Mit unseren Trikots möchten wir das Herz und die Seele Krefelds auf dem Eis sichtbar machen. Der Bauhausstil, der Krefelds Stadtbild maßgeblich prägt, ist die Verbindung von Tradition und Moderne. Dies spiegelt sich auch in unseren neuen Trikotdesigns wider, das die zeitlose Ästhetik dieser Bewegung aufgreift und gleichzeitig den Stolz auf unsere Stadt und unsere Wurzeln zum Ausdruck bringt. Mit dem neuen Trikot tragen die Spieler ihre Verbundenheit zu den Fans und der Stadt in jede Begegnung und zeigen, was es bedeutet, Teil dieser einzigartigen Gemeinschaft zu sein.“

Die Trikots sind ab sofort online unter www.pinguine-shop.de erhältlich. Im Fanshop an der Westparkstraße können die neuen Trikots vorerst nur vorbstellt werden. Der Verkauf der Trikots vor Ort wird voraussichtlich zum TIMOCOM NRW-Cup Ende August möglich sein.