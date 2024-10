Krefeld Pinguine: Lessio & Co setzen sich beim Schlusslicht EC Bad Nauheim durch

Die Krefeld Pinguine haben das kleine Derby gegen den EC Bad Nauheim mit 5:2 gewonnen. Bei den Pinguinen machten die Kanadier nach einem Rückstand...

Bei den Pinguinen machten die Kanadier nach einem Rückstand nach dem ersten Drittel den Unterschied. Zwei Mal Lucas Lessio, Jon Matsumoto, Davis Vadane und Max Newton teilten sich die Torerfolge.

Zwischen den Krefeld Pinguinen und dem EC Bad Nauheim wussten zuerst nur die Goalies zu überzeugen. Felix Bick und Niklas Lunemann hielten ihre Teams in den ersten Minuten im Spiel und wehrten die Chancen souverän ab. Trotz des energischen Starts konnte sich keine Mannschaft durchsetzen, bis die Hausherren in der 17. Minute in Führung gingen. Taylor Vause nutzte nach einem Alleingang eine Lücke auf der Fanghandseite von Bick und sorgte so für das 1:0 der Roten Teufel zur Drittelpause.

Im zweiten Drittel gelang es den Pinguinen, das Spiel zu drehen. In der 28. Minute glich Lucas Lessio ebenfalls mit einer Einzelaktion über die rechte Seite aus. Krefeld kam anschließend durch Jon Matsumoto zu einem weiteren Treffer. Bei 4-gegen-5-Unterzahl kämpfte Matsumoto sich vor das ECN-Tor und stocherte die Scheibe im zweiten Versuch an Lunemann vorbei zum 2:1. Nur eine Minute später legten die Pinguine nach: Diese Mal bereitete Matsumoto Lessios zweiten Treffer vor. Lessio markierte mit einem platzierten Schuss aus dem Slot das 3:1.

Die Seidenstädter ließen auch zu Beginn des letzten Drittels nicht locker. In der 44. Minute nutzte Davis Vandane eine Überzahl nach einer Strafe gegen Henry Kanninen und erzielte mit einem harten Schlagschuss auf Zuspiel Matt Marcinews das 4:1.

Doch nur drei Minuten später machte Kanninen seinen Fehler aus der vorangegangenen Strafe wett. Zum wiederholten Male aus einer schnellen Einzelaktion heraus dribbelte sich der Finne vor das Krefelder Tor und schlenzte den Puck in den Winkel, womit er auf 4:2 verkürzte. Die Gastgeber drängten auf einen weiteren Anschlusstreffer, doch die Krefelder Defensive um Goalie Bick stand solide. Auf der anderen Seite des Feldes verpasste Matt Marcinew in der 55. Minute die Möglichkeit das Spiel durch einen Alleingang zu entscheiden, als Lunemann spektakulär mit der Fanghand parierte.

In einem letzten Versuch nahm Bad Nauheim-Coach Adam Mitchell seinen Torhüter vom Eis, um mit einem sechsten Feldspieler die Offensive zu verstärken. Doch auch diesem letzten Angriff hielten die Pinguine stand und mit acht verbleibenden Sekunden auf der Uhr traf Max Newton ins leere Tor und machte den 5:2-Sieg perfekt.

Zahlen zum Spiel

ECN – KEV 2:5 (1:0, 0:3, 1:2)

Tore: 1:0 (16:50) Vause (Seifert), 1:1 (27:45) Lessio (ohne Assist), 1:2 (32:16)(SH) Matsumoto (Adam, Lessio), 1:3 (33:51) Lessio (Matsumoto), 1:4 (44:08)(PP) Vandane (Marcinew), 2:4 (46:11) Kanninen (ohne Assist), 2:5 (59:52)(EN) Newton (ohne Assist)

Schüsse: 37:28

Strafminuten: 10:12

Zuschauer: 3176

Stimme zum Spiel

Thomas Popiesch „Nauheim ist sehr gut in die Begegnung gestartet. Im ersten Drittel sahen wir noch nicht gut aus. Nauheim ist schnell durch die neutrale Zone gekommen und wir hatten anfangs kein richtiges Rezept dagegen. Folgerichtig lagen wir dann auch zurück. Im zweiten Drittel haben wir dann deutlich besser gestanden, mehr Chancen kreiert und Zweikämpfe gewonnen. Mit dem Ergebnis waren wir nach 40 Minuten ebenfalls deutlich zufriedener. Ins letzte Drittel starteten wir dann auch gut mit dem Überzahl-Tor von Davis Vandane und machen dann meiner Meinung nach zu viele Fehler. Unser Vorsprung war dann etwas trügerisch und mit Nauheim war bis zum Schluss zu rechnen. Sie haben die Qualität und man muss festhalten, in dieser Phase hat uns Felix Bick hinten im Tor den Rücken freigehalten. Penalty-Killing, Chancenverwertung und der Goalie sind zusammengefasst die Gründe für unseren heutigen Sieg.“

