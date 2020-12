Krefeld Pinguine leihen Constantin Braun aus Berlin aus

Berlin / Krefeld. (PM Eisbären / Pinguine) Constantin Braun wechselt auf Leihbasis zu den Krefeld Pinguinen Verteidiger Constantin Braun wird ab sofort auf Leihbasis...

Berlin / Krefeld. (PM Eisbären / Pinguine) Constantin Braun wechselt auf Leihbasis zu den Krefeld Pinguinen Verteidiger Constantin Braun wird ab sofort auf Leihbasis für die Krefeld Pinguine in der PENNY DEL auflaufen. Darauf verständigten sich die Sportliche Leitung der Berliner mit den Krefeld Pinguinen.

Eisbären-Sportdirektor Stéphane Richer: „Constantin kam mit dem Wunsch einer Ausleihe nach Krefeld auf uns zu. Er war bei uns unzufrieden mit seiner Rolle innerhalb des Teams. In Krefeld hat er die Chance, mehr Eiszeit zu erhalten. Wir wollten ihm natürlich keine Steine in den Weg legen und sind seinem Wunsch nachgekommen.“

„Meine Rolle innerhalb des Teams entspricht diese Saison leider nicht der, die ich mir vorstelle. Da ich den Anspruch habe, eine tragende Rolle innerhalb der Mannschaft zu übernehmen, habe ich Stéphane Richer und Peter John Lee gebeten, mich für diese Saison an die Krefeld Pinguine zu verleihen. In Krefeld kann ich dem jungen Team der Pinguine mit meiner Erfahrung helfen, eine erfolgreiche Saison 2020/21 in der PENNY DEL zu spielen. Ich bin den Eisbären sehr dankbar, dass sie mir das ermöglichen“, erläutert Constantin Braun die Entscheidung.

Seit 2004 spielt der 32-jährige Allroundspieler, der seine Karriere als Stürmer begann, in Berlin. Mit den Eisbären gewann Braun fünfmal die Deutsche Meisterschaft, einmal den Deutschen Eishockey-Pokal sowie die European Trophy. In den DEL-Playoffs 2013 wurde er zum wertvollsten Spieler gewählt. Die LA Kings zogen Constantin Braun im NHL Draft 2006 in der sechsten Runde an Position 164.

Sergey Saveljev: „Constantin ist ein sehr erfahrener Verteidiger, der sowohl nationale als auch internationale Erfolge vorweisen kann. Daher freuen wir uns darüber, dass wir für die anstehende Saison mit ihm planen dürfen.“

Der Wechsel Constantin Brauns nach Krefeld bedeutet auch eine Wiedervereinigung mit seinem Bruder Laurin, mit dem er zuletzt 2017 in Berlin zusammen auf dem Eis stand.

Die Vereinbarung wird bis zum Ende der Saison 2020/21 laufen, nach Ablauf dieser Spielzeit wird Constantin Braun wieder zu den Eisbären Berlin zurückkehren.