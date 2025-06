Krefeld Pinguine holen Verteidiger mit viel Potenzial vom Finalisten Ravensburg Towerstars

Krefeld. (PM Pinguine) Die Krefeld Pinguine haben Leonhard Korus unter Vertrag genommen.

Der 23-jährige Verteidiger, der zuletzt für die Ravensburg Towerstars auflief und in 53 Spielen zehn Punkte erzielte, bringt zudem die Erfahrung aus insgesamt 15 DEL-Spielen mit an die Westparkstraße.

Peter Draisaitl, sportlicher Leiter: „Leonhard Korus ist ein großgewachsener Verteidiger, den wir schon länger im Blick hatten. Wir freuen uns sehr, dass wir ihn zur kommenden Saison verpflichten konnten. Er bringt viel Potenzial mit, und wir sind überzeugt davon, dass er bei uns die nächsten Schritte in seiner Entwicklung machen wird.“

Leonhard Korus: „Ich freue mich auf meine neue Herausforderung in Krefeld und darauf, wieder in der Nähe meiner Heimat Eishockey spielen zu dürfen – in einer Stadt, mit der ich mich sehr verbunden fühle. In den vergangenen Jahren wurde hier bereits daran gearbeitet, den Standort wieder in Richtung erste Liga zu führen. Ich hoffe, meinen Teil dazu beitragen zu können. Ich werde die Chance nutzen, von den erfahrenen Spielern im Kader und dem Trainerstab zu lernen, und möchte dadurch den nächsten Schritt in meiner Karriere machen.“

Korus durchlief bei den Kölner Haien alle Nachwuchsstationen bis hin zur DNL. Bis zur Saison 2021/22 sammelte er erste Profi-Erfahrung beim EC Bad Nauheim in der DEL2 sowie bei den EG Diez-Limburg Rockets in der Oberliga. Anschließend folgte ein Engagement in der nordamerikanischen Juniorenliga NAHL, in der er für die El Paso Rhinos und Corpus Christi IceRays zum Einsatz kam.

Zurück in Deutschland, durfte der 1,92 Meter große Verteidiger erstmals DEL-Luft schnuppern: Für die Iserlohn Roosters absolvierte er insgesamt elf Partien, sammelte jedoch den Großteil seiner Eiszeit bei den Herner Miners und Hannover Scorpions in der Oberliga. In der vergangenen Saison war der gebürtige Kölner Stammspieler bei den Ravensburg Towerstars. Zusätzlich absolvierte er einen vier Spiele umfassenden Kurzeinsatz für den ERC Ingolstadt und sammelte dabei erneut Erfahrung in der DEL.

