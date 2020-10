Krefeld Pinguine holen NHL-erfahrenen Goalie

Krefeld. (PM Pinguine) Der 1995 in Schweden geborene Torwart Jonas Johansson verstärkt den Kader der Krefeld Pinguine während des MagentaSport Cups. Johansson ist aktuell...

Krefeld. (PM Pinguine) Der 1995 in Schweden geborene Torwart Jonas Johansson verstärkt den Kader der Krefeld Pinguine während des MagentaSport Cups.

Johansson ist aktuell bei den Rochester Americans in der AHL unter Vertrag. In seiner Laufbahn konnte er in verschiedenen Ligen Erfahrungen sammeln. So spielte er bereits mit 18 Jahren in der ersten schwedischen Liga SHL und im schwedischen U20-Nationalteam. 2014 von den Buffalo Sabres in die NHL gedrafted, spielte er zu Beginn erst bei dessen Farmteam und konnte später in einigen NHL-Spielen für die Sabres auf sich aufmerksam machen.

Da die Saisons der nordamerikanischen Profiligen erst zu Beginn des Jahres 2021 starten, möchte Jonas in Krefeld Erfahrung und Spielpraxis sammeln. „Ich freue mich mit den Krefeld Pinguinen aufs Eis zu gehen und bin davon überzeugt, dass wir mit der neuen Spielweise und dem starken Kader beim anstehenden Cup einige positiv überraschen werden“, so Johansson.