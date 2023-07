Krefeld Pinguine haben einen neuen Oberliga-Kooperationspartner gefunden

Artikel anhören Krefeld. (PM Pinguine) Die Krefeld Pinguine (DEL2) und die ESC Moskitos Essen (Oberliga Nord) haben sich auf eine sportliche Zusammenarbeit in der...

Krefeld. (PM Pinguine) Die Krefeld Pinguine (DEL2) und die ESC Moskitos Essen (Oberliga Nord) haben sich auf eine sportliche Zusammenarbeit in der Saison 2023/24 verständigt.

Die Kooperationsvereinbarung verfolgt das Ziel junge Talente beider Mannschaften zu sichten und den Umfang des Trainings- und Spielbetriebs zu erweitern.

Peter Draisaitl, sportlicher Leiter der Krefeld Pinguine: „Wir freuen uns mit den Moskitos Essen einen regionalen Club gefunden zu haben, mit dem wir eine Kooperation eingehen können, von der beide Vereine profitieren. Sowohl in unserem DEL2-Kader als auch in unserem Stammverein haben wir talentierte Spieler, die vor dem Durchbruch in den Profisport stehen. Mit den Moskitos haben wir in der Oberliga Nord nun einen Partner, bei dem diese Akteure Trainings- und Spielpraxis sammeln können. Ich möchte mich beim ESC-Vorstand Thomas Böttcher sowie Danny Albrecht bedanken, mit denen wir ab der ersten Minute konstruktive und zielführende Gespräche geführt haben.“

Danny Albrecht, Cheftrainer Moskitos Essen: „Wir haben in beiden Clubs junge, talentierte Spieler, die sich entwickeln und beweisen wollen! So können wir auf der einen Seite für die nötige Spielpraxis sorgen, auf der anderen Seite haben beide Vereine aufgrund der geringen Entfernung immer die Möglichkeit auf Verletzungen und Ausfälle zu reagieren. Ich bedanke mich bei Peter Draisaitl und Boris Blank für den erfrischenden Austausch und freue mich auf die Zusammenarbeit mit den Pinguinen!“

