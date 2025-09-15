Krefeld Pinguine gewinnen letzten Härtetest vor dem Saisonstart mit 4:3 gegen Kassel

Krefeld. (RS) Die Krefeld Pinguine haben ihre Vorbereitung auf die DEL2-Saison 2025/26 mit einem Erfolg abgeschlossen.

Im letzten Testspiel vor dem Ligastart besiegten die Seidenstädter in der heimischen Yayla-Arena die Kassel Huskies mit 4:3 (1:1, 3:2, 0:0). Die Partie diente nicht nur als Formtest, sondern auch zur Simulation des Spielrhythmus mit Auswärtsfahrt, Heimspiel und kurzer Regenerationszeit – eine bewusste Vorbereitung auf den Saisonstart am kommenden Freitag bei den Eispiraten Crimmitschau.

Die Pinguine kamen gut in die Partie und gingen bereits in der 2. Spielminute durch Philip Gogulla mit 1:0 in Führung. Der erfahrene Stürmer profitierte von einem konsequent zu Ende gespielten Angriff. Die Huskies nutzten eine Krefelder Nachlässigkeit im Spielaufbau: Tyler Benson fing einen Pass ab und ließ Felix Bick im Krefelder Tor mit einem platzierten Schuss keine Chance – 1:1 (7. Minute).

In der Folge übernahmen die Gäste mehr Spielanteile. Eine Doppelchance durch Simon Schütz und Bode Wilde blieb jedoch ungenutzt (14. Minute).

Kurz nach Wiederbeginn brachte Simon Schütz die Huskies mit einem trockenen Schuss ins lange Eck mit 2:1 in Führung (21.). Doch Krefeld antwortete schnell: Leonhard Korus setzte sich stark an der Bande durch und bediente erneut Gogulla, der aus kurzer Distanz seinen zweiten Treffer erzielte – 2:2 (24.).

In der 25. Minute dann die erneute Führung für Krefeld: In Überzahl zog Alexander Weiß von der blauen Linie ab, Jon Matsumoto fälschte vor dem Tor unhaltbar für Philipp Maurer ab – 3:2.

Nur drei Minuten später wurde Daniel Bruch bei einem Breakaway regelwidrig gestoppt. Der Neuzugang aus Weiden trat selbst zum fälligen Penalty an und verwandelte sicher zum 4:2 (28.). Doch Kassel blieb dran: Mitchell Hoelscher verkürzte mit einem satten Handgelenkschuss ins obere Eck auf 4:3 (32.).

Im Schlussabschnitt blieben hochkarätige Chancen Mangelware. Die beste Gelegenheit zum Ausgleich hatte Kassels Tristan Keck, dessen Schuss jedoch nur an die Querlatte. Krefeld brachte die knappe Führung routiniert über die Zeit und feierte somit einen erfolgreichen Abschluss der Vorbereitung. Mit einem knappen, aber verdienten 4:3-Erfolg gegen ein starkes Kasseler Team schlossen die Pinguine ihre Testspielphase ab.

Endergebnis:

Krefeld Pinguine – Kassel Huskies 4:3 (1:1, 3:2, 0:0)

Aufstellungen:

Krefeld Pinguine: Bick (Schulte) – Korus, Vandane; Köhler, Dybowski; Mebus, Konze; Raabe, Buschmann – Gogulla, Newton, Santos; Zengerle, Mäkitalo, Cerny; Müller, Payerl, Bruch; Weiß, Matsumoto, Hops.

Trainer: Thomas Popiesch.

Kassel Huskies: Maurer (Shilin) – Bodnarchuk, Bender; Detsch, Freis; Schütz, Wilde – Ahlroth, Turgeon, Valenti; Keck, Hoelscher, Mieszkowski; Benson, Garlent, Braun; Sager, Rutkowski, Stadler.

Trainer: Todd Woodcroft.

Statistik:

Tore: 1:0 (02:40) Gogulla (Newton/Vandane) PP5-4, 1:1 (06:36) Benson (Garlant), 1:2 (20:27) Schütz, 2:2 (23:26) Gogulla (Korus/Santos), 3:2 (24:48) Matsumoto (Weiß/Dybowski) PP5-4, 4:2 (30:09) Bruch PS, 4:3 (32:29) Hoelscher (Ahlroth/Detsch)

Strafminuten: Krefeld , Kassel 6

Schiedsrichter: Hoppe/Jansen.