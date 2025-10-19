Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Entscheidung erst in der Schlussphase: Krefeld Pinguine ringen zähe Freiburger nieder – Bruch und Payerl mit Doppelpack

19. Oktober 20251 Mins read67
(L-R) Max Newton von den Krefeld Pinguinen, Sebastian Streu vom EHC Freiburg und Daniel Bruch von den Krefeld Pinguinen im Zweikampf - © Jan-Philipp Burmann / City-Press
Krefeld (RS). Die Krefeld Pinguine empfingen am Sonntagabend den EHC Freiburg in der Yayla Arena.

Nach dem engen Spiel in Kassel wollten die Gastgeber vor heimischem Publikum zurück in die Erfolgsspur – doch Freiburg hatte andere Pläne. Bereits in der ersten Minute führte ein Fehlpass im Aufbau zum Konter: Ilestedt schickte Schwamberger auf die Reise, der frei vor Bick zum 0:1 einschob.

Krefeld antwortete schnell und nutzte in der 8. Minute ein Powerplay. Zengerle bediente Weiß, der Payerl im Slot fand – das 1:1. Kurz darauf Doppelchance für Payerl und Mebus. Freiburg blieb mit schnellen Gegenstößen gefährlich.

Direkt zu Beginn des zweiten Drittels brachte Topscorer Eero Elo die Gäste erneut in Führung. Doch Krefeld drehte die Partie: Bruch (22.), Payerl (27.) und erneut Bruch (29.) trafen zum 4:2. Dann verkürzte Ex-Pinguin Trinkberger nach einem Konter auf 4:3. Ein weiteres Überzahlspiel brachte durch Marcel Müller das 5:3.

Im Schlussabschnitt wurde es hitzig: Nach einem Faustkampf zwischen Kühnhauser und Müller nutzte Freiburg die anschließende Überzahl durch Linsenmaier zum 5:4. Eine doppelte Unterzahl überstanden die Pinguine unbeschadet, ehe Dybowski mit einem Schlagschuss im Powerplay den 6:4-Endstand markierte.

Für die Pinguine stehen am kommenden Wochenende zwei Heimspiele an. Freitag gegen die Lausitzer Füchse, Sonntag gegen den ESV Kaufbeuren. Freiburg reist nach Ravensburg und empfängt anschließend die Eisbären Regensburg.

Endergebnis:
Krefeld Pinguine – EHC Freiburg 6:4 (1:1, 4:2, 1:1)

Aufstellungen:
Krefeld Pinguine: Bick (Blumenkamp) – Raabe, Vandane; Köhler, Dybowski; Buschmann, Konze; Mebus – Müller, Newton, Gogulla; Hops, Zengerle, Cerny; Weiß, Matsumoto, Bruch; Schütz, Payerl, Focks.
Trainer: Thomas Popiesch.

EHC Freiburg: Cerveny (Hegmann) – Ventelä, Kühnhauser; De Los Rio, Schindler; Heider, Trinkberger – Ilestedt, Linsenmaier, Elo; Ewanyk, Kretschmann, OˋDonnell; Billich, Schwamberger, Airich; Streu, Majher.
Trainer: Martin Stloukal.

Statistik:
Tore: 0:1 (00:55) Schwamberger (Ilestedt), 1:1 (07:59) Payerl (Zengerle/Weiß) PP5-4, 1:2 (20:53) Elo (Ilestedt), 2:2 (21:44) Bruch (Matsumoto), 3:2 (26:09) Payerl (Matsumoto/Dybowski) PP5-4, 4:2 (29:18) Bruch (Zengerle/Weiß), 4:3 (35:29) Trinkberger (Airich/Streu), 5:3 (38:49) Müller (Vandane/Newton) PP5-4, 5:4 (41:00) Linenmaier (Ilestedt/Ventelä) PP5-4, 6:4 (54:27) Dybowski (Zengerle) PP5-4,

Strafminuten: Krefeld 15, Freiburg 17
Schiedsrichter: Hoppe/Voit
Zuschauer: 5.001

535
Wer gewinnt den Deutschland Cup bei den Männern?

