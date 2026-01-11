Krefeld Pinguine gewinnen auch das dritte Straßenbahnderby der Saison gegen die DEG

Krefeld. (RS) Zwei Tage nach dem 6:3-Heimsieg stand für die Krefeld Pinguine bereits das nächste Spiel in der Yayla-Arena an.

Zum Straßenbahnderby empfingen sie die Düsseldorfer EG, die am Freitag spielfrei war. Schon vor dem Eröffnungsbully herrschte Derby-Atmosphäre, als sich beide Fanlager während des Warm-ups lautstark duellierten. Zusätzlichen Jubel löste die Bekanntgabe der Vertragsverlängerung von Max Newton um zwei weitere Jahre aus. Krefeld musste ohne Raabe, Kapitän Weiss, Cerny und Hops auskommen, während die DEG wegen einer Sperre auf Topscorer Hirano verzichten musste.

Die Pinguine starteten aktiv, hatten durch Santos früh die erste Chance und blieben auch in der Anfangsphase gefährlich. Dennoch gingen die Gäste durch Brown mit 1:0 in Führung, ehe Krefeld kurz vor der ersten Pause zurückschlug. Nach einem Konter über Buschmann entschied sich Jon Matsumoto selbst für den Abschluss und glich zum 1:1 aus.

Im zweiten Drittel nutzten die Seidenstädter ihre Umschaltmomente konsequenter. Santos traf nach schnellem Gegenstoß zum 2:1, später erhöhte erneut Matsumoto nach einer abgefälschten Aufbauaktion der Düsseldorfer auf 3:1. Dazwischen und danach trafen die Pinguine mehrfach das Gestänge, während Felix Bick mit starken Paraden die knappe Führung absicherte.

Der Schlussabschnitt begann mit dem schnellen Anschlusstreffer der DEG durch Brown. In der Folge entwickelte sich ein offenes Spiel, in dem Düsseldorf spürbar Auftrieb bekam, den Ausgleich aber trotz Überzahl und späterem Spiel ohne Torhüter nicht mehr erzwingen konnte. So brachten die Pinguine den Derby-Sieg über die Zeit und fügten der DEG die dritte Niederlage im dritten Saisonvergleich zu.

Das sagen die Trainer zum Spiel





Endergebnis:

Krefeld Pinguine – Düsseldorfer EG 3:2 (1:1, 2:0, 0:1)

Aufstellungen:

Krefeld Pinguine: Bick (Schulte) – Buschmann, Vandane; Köhler, Dybowski; Korus, Mebus; Konze – Gogulla, Newton,Santos; Müller, Matsumoto, Bruch; Payerl, Zengerle, Nijenhuis; Schütz, Mäkitalo.

Trainer: Thomas Popiesch.

Düsseldorfer EG: Bednard (Lunemann) – Maginot, Fischer; Geitner, Blumenschein; Quaas, Faber; Kukuk – Lessio, Bradford, Brown; Orendorz, Linden, Boos; Niederberger, Thiel, Tosto; Assavolyuk, Hofmann, Noren.

Trainer: Harry Lange.

Statistik:

Tore: 0:1 (14:58) Brown (Maginot/Bradford), 1:1 (18:54) Matsumoto (Buschmann), 2:1 (24:22) Santos (Gogulla/Vandane), 3:1 (37:57) Matsumoto, 3:2 (40:33) Brown (Bradford/Lessio)

Strafminuten: Krefeld 6, Düsseldorf 4

Schiedsrichter: Hoppe/Kalnik

Zuschauer: 8.029

