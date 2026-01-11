Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home ! + Krefeld Pinguine gewinnen auch das dritte Straßenbahnderby der Saison gegen die DEG
! +Düsseldorfer EGKrefeld Pinguine

Krefeld Pinguine gewinnen auch das dritte Straßenbahnderby der Saison gegen die DEG

11. Januar 20261 Mins read78
Share
Krefelds Matt Santos vor DEG-Goalie Ryan Bednard - © Niederrhein Foto (SH)
Share

Krefeld. (RS) Zwei Tage nach dem 6:3-Heimsieg stand für die Krefeld Pinguine bereits das nächste Spiel in der Yayla-Arena an.

Zum Straßenbahnderby empfingen sie die Düsseldorfer EG, die am Freitag spielfrei war. Schon vor dem Eröffnungsbully herrschte Derby-Atmosphäre, als sich beide Fanlager während des Warm-ups lautstark duellierten. Zusätzlichen Jubel löste die Bekanntgabe der Vertragsverlängerung von Max Newton um zwei weitere Jahre aus. Krefeld musste ohne Raabe, Kapitän Weiss, Cerny und Hops auskommen, während die DEG wegen einer Sperre auf Topscorer Hirano verzichten musste.

Die Pinguine starteten aktiv, hatten durch Santos früh die erste Chance und blieben auch in der Anfangsphase gefährlich. Dennoch gingen die Gäste durch Brown mit 1:0 in Führung, ehe Krefeld kurz vor der ersten Pause zurückschlug. Nach einem Konter über Buschmann entschied sich Jon Matsumoto selbst für den Abschluss und glich zum 1:1 aus.

Im zweiten Drittel nutzten die Seidenstädter ihre Umschaltmomente konsequenter. Santos traf nach schnellem Gegenstoß zum 2:1, später erhöhte erneut Matsumoto nach einer abgefälschten Aufbauaktion der Düsseldorfer auf 3:1. Dazwischen und danach trafen die Pinguine mehrfach das Gestänge, während Felix Bick mit starken Paraden die knappe Führung absicherte.

Der Schlussabschnitt begann mit dem schnellen Anschlusstreffer der DEG durch Brown. In der Folge entwickelte sich ein offenes Spiel, in dem Düsseldorf spürbar Auftrieb bekam, den Ausgleich aber trotz Überzahl und späterem Spiel ohne Torhüter nicht mehr erzwingen konnte. So brachten die Pinguine den Derby-Sieg über die Zeit und fügten der DEG die dritte Niederlage im dritten Saisonvergleich zu.

Das sagen die Trainer zum Spiel


Endergebnis:
Krefeld Pinguine – Düsseldorfer EG 3:2 (1:1, 2:0, 0:1)

Aufstellungen:
Krefeld Pinguine: Bick (Schulte) – Buschmann, Vandane; Köhler, Dybowski; Korus, Mebus; Konze – Gogulla, Newton,Santos; Müller, Matsumoto, Bruch; Payerl, Zengerle, Nijenhuis; Schütz, Mäkitalo.
Trainer: Thomas Popiesch.

Düsseldorfer EG: Bednard (Lunemann) – Maginot, Fischer; Geitner, Blumenschein; Quaas, Faber; Kukuk – Lessio, Bradford, Brown; Orendorz, Linden, Boos; Niederberger, Thiel, Tosto; Assavolyuk, Hofmann, Noren.
Trainer: Harry Lange.

Statistik:
Tore: 0:1 (14:58) Brown (Maginot/Bradford), 1:1 (18:54) Matsumoto (Buschmann), 2:1 (24:22) Santos (Gogulla/Vandane), 3:1 (37:57) Matsumoto, 3:2 (40:33) Brown (Bradford/Lessio)

Strafminuten: Krefeld 6, Düsseldorf 4
Schiedsrichter: Hoppe/Kalnik
Zuschauer: 8.029

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

8
Wie weit kommt die deutsche Eishockey Nationalmannschaft der Männer beim olympischen Eishockeyturnier?

Share
Previous post Wahnsinn! Eispiraten gleichen Spiel 0,7 Sekunden vor dem Ende aus, unterliegen Regensburg aber in der Overtime

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
! +DEL

Haie kommen wieder zurück, machen aktuelle Siegesserie im Dutzend voll – wer soll diese Kölner schlagen? „Momentan niemand!“

Bonn. (PM MagentaSport) Das Dutzend ist voll! Die Kölner Haie feiern mit...

By11. Januar 2026
! +win2 day Ice Hockey League

ICEHL am Sonntag: Capitals torlos in Graz / Siegesserie der Red Bulls endet in Bruneck / Linz verliert in Laibach / Bozen gibt zwei Punkte an den VSV ab

Caps beziehen 0:4-Niederlage in Graz Graz. (PM Capitals) Die Vienna Capitals verlieren...

By11. Januar 2026
! +EHC Red Bull MünchenIserlohn Roosters

München feiert Shutout für Bibeau und den dreifachen Knipser McKenna beim 6:0 gegen schlappe Iserlohn Roosters

München. (MK) Der EHC Red Bull München hat am Sonntagnachmittag mit 6:0...

By11. Januar 2026
! +Krefeld PinguineTransfers

Bis 2028! Krefeld Pinguine verlängern mit DEL2 Top-Scorer

Krefeld. (PM Pinguine) Max Newton bleibt langfristig in der Samt- und Seidenstadt!...

By11. Januar 2026
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten