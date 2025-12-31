Krefeld Pinguine gestatten dem EC Bad Nauheim nur den Ehrentreffer

Krefeld. (RS) Vor 7586 Zuschauern in der Yayla-Arena starteten die Krefeld Pinguine engagiert in das Heimspiel gegen den EC Bad Nauheim, mussten sich in der Anfangsphase jedoch mehrfach auf Felix Bick verlassen.

Bereits in der zweiten Minute kam Bires zur ersten Chance der GÃ¤ste, doch Krefelds TorhÃ¼ter war von Beginn an aufmerksam. Auf der Gegenseite hatte Matsumoto in der fÃ¼nften Minute die frÃ¼he FÃ¼hrung auf dem SchlÃ¤ger, verfehlte das Tor jedoch knapp. Auch zwei Minuten spÃ¤ter blieb er glÃ¼cklos, als er die Scheibe nicht richtig traf. Bad Nauheim blieb gefÃ¤hrlich, Fischer tÃ¤uschte einen Schuss an und legte quer auf Hickmott, der vor Bick abzufÃ¤lschen versuchte. In einer Druckphase der GÃ¤ste kamen auch Kaiser und Bowles zu AbschlÃ¼ssen, ehe LautenschlÃ¤ger in der 14. Minute die bis dahin beste MÃ¶glichkeit hatte, aber erneut an Felix Bick scheiterte. In der 18. Minute prÃ¼fte Gogulla den Bad Nauheimer Schlussmann, ohne dass sich am Spielstand etwas Ã¤nderte.

Im zweiten Drittel Ã¼bernahmen die Pinguine zunehmend die Kontrolle, und in der 22. Minute fiel der verdiente FÃ¼hrungstreffer. Gogulla spielte einen weiten diagonalen Pass auf Matsumoto, der vom oberen Punkt des Bullykreises direkt abzog und Jerry Kuhn im Tor der GÃ¤ste Ã¼berwand. Mit der FÃ¼hrung im RÃ¼cken wirkten die Schwarz-Gelben deutlich spielfreudiger. Es war zugleich der erste Treffer der Krefelder nach Ã¼ber 80 torlosen Minuten, nachdem zuvor lediglich ein 1:0-Erfolg nach PenaltyschieÃŸen in Weiden gelungen war. In der 29. Minute unterlief MacPherson ein Fehler bei der Scheibenannahme, Marcel MÃ¼ller startete zum Konter und konnte nur noch auf Kosten eines Penaltys gestoppt werden, den Kuhn jedoch parierte. In der 34. Minute erhÃ¶hte Krefeld auf 2:0. Santos scheiterte zunÃ¤chst am kurzen Eck und traf anschlieÃŸend aus der Drehung die Scheibe nicht richtig, der Puck sprang Ã¼ber den SchlÃ¤ger von Daniel Bruch zu Simon Gnyp und von dort ins Netz. In der 37. Minute nutzten die Pinguine dann ihr Ãœberzahlspiel. Gogulla und MÃ¼ller hielten die Scheibe im Angriffsdrittel, Ã¼ber Vandane kam sie auf die andere Seite zu Max Newton, der direkt abzog und das 3:0 erzielte.

Gerade einmal 18 Sekunden waren im Schlussdrittel gespielt, als erneut Max Newton erfolgreich war und auf 4:0 stellte, wodurch die â€žWir wollen euch kÃ¤mpfen sehenâ€œ-Rufe aus dem gut gefÃ¼llten GÃ¤steblock abrupt verstummten und der Support nahezu eingestellt wurde. Bad Nauheim versuchte, sich noch einmal aufzubÃ¤umen, doch Felix Bick war in der 46. Minute gleich zweimal zur Stelle. Auch ein weiteres Ãœberzahlspiel der Roten Teufel brachte keinen Ertrag, da die Pinguine extrem aggressiv verteidigten und keine klaren AbschlÃ¼sse zulieÃŸen. In der 56. Minute traf Oliver Mebus mit einem Schuss von der blauen Linie zum 5:0. Erst 14 Sekunden vor dem Ende musste Bick noch einen Gegentreffer hinnehmen, als ein Schuss von Simon Gnyp im Tor landete.

FÃ¼r die Pinguine geht es am Freitag mit einem Heimspiel gegen die EisbÃ¤ren aus Regensburg weiter, bevor es am Sonntag zu den Eispiraten Crimmitschau geht. Die Roten Teufel reisen am Freitag zum Hessenderby nach Kassel und erwarten am Sonntag die Freiburger WÃ¶lfe. Mit den heutigen 7586 Zuschauern beim 14. Heimspiel der Saison hebt sich der Schnitt pro Begegnung auf Ã¼ber 6.000 je Heimspiel.

Trainerstimme zum Spiel





Endergebnis:

Krefeld Pinguine â€“ EC Bad Nauheim 5:1 (0:0, 3:0, 2:1)

Aufstellungen:

Krefeld Pinguine: Bick (Schulte) â€“ Raabe, Vandane; KÃ¶hler, Dybowski; Mebus, Konze â€“ Cerny, Newton,Santos; Gogulla, Zengerle, MÃ¼ller; Hops, Matsumoto, Bruch; MÃ¤kitalo, Nijenhuis.

Trainer: Thomas Popiesch.

EC Bad Nauheim: Kuhn (Becker) â€“ MacPherson, Pruden; Gnyp, Fischer; Tippmann, KÃ¶lsch; Handschuh â€“ Volek, Koch, Hickmott; Bengtsson, Kaiser, Bowles; Ribarik, Bires, Lautenschlager; Jakovlev, El-Sayed, Cimmerman.

Trainer: Peter Russel.

Statistik:

Tore: 1:0 (21:53) Matsumoto (Gogulla/KÃ¶hler), 2:0 (33:37) Bruch (Santos/Newton), 3:0 (36:35) Newton (Vandane/Gogulla) PP5-4, 4:0 (40:18) Newton (Cerny/Vandane), 5:0 (55:08) Mebus (Santos/Nijenhuis), 5:1 (59:46) Gnyp (El-Sayed/Jakovlev)

Strafminuten: Krefeld 4, Bad Nauheim 4

Schiedsrichter: Klijberg/Moosberger

Zuschauer: 7.586

