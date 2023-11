Krefeld Pinguine geben vier Personalentscheidungen fÃ¼r den weiteren Saisonverlauf bekannt

Artikel anhören Krefeld. (PM Pinguine) Die Krefeld Pinguine haben am Donnerstag einige Personalentscheidungen bekannt gegeben. Die Stürmer Lucas Lessio und Jerome Flaake schließen sich...

Krefeld. (PM Pinguine) Die Krefeld Pinguine haben am Donnerstag einige Personalentscheidungen bekannt gegeben.

Die Stürmer Lucas Lessio und Jerome Flaake schließen sich ab sofort den Pinguinen an. Herbert Hohenberger bleibt bis zum Saisonende im Amt des Cheftrainers. U21-Spieler Nikita Krymskiy hingegen verlässt den Club, um sich einer neuen sportlichen Herausforderung zu stellen.

Lucas Lessio und Jerome Flaake als Neuzugänge vorgestellt

Der 30-jährige Lessio wechselt vom HC Bozen aus der multinationalen ICEHL an die Westparkstraße. Zuvor war Lessio nach der KEV-Abstiegssaison 2021/22, in der der Linksschütze in 56 Spielen insgesamt 41 Punkte erzielte, zum EC Klagenfurter AC gewechselt und konnte mit den Österreichern das Halbfinale der Playoffs erreichen.

Flaake, 33, stand in der DEL bis dato insgesamt 773 Mal für die Kölner Haie, Hamburg Freezers, den EHC München, die Düsseldorfer EG, den ERC Ingolstadt und zuletzt die Augsburg Panther auf dem Eis. Dabei erzielte der Linksschütze 169 Tore und 201 Vorlagen. 2017 und 2018 konnte der gebürtige Gubener mit München die deutsche Meisterschaft feiern. Darüber hinaus stehen 65 Einsätze im Trikot der deutschen Nationalmannschaft in seiner Vita.

Peter Draisaitl, sportlicher Leiter: „Wir wussten, dass wir früher oder später die vierte Ausländerlizenz vergeben werden müssen. Die Verpflichtungen von Lucas Lessio und Jerome Flaake sorgen nun dafür, dass wir im Lineup noch mehr Flexibilität haben. Lucas Qualitäten sind in Krefeld und bei unseren Fans ja hinlänglich bekannt. Bei den deutschen Spielern ist der Markt derzeit sehr dünn besetzt. Daher freuen wir uns, dass wir Jerome von Augsburg hier nach Krefeld führen konnten. Er hat mir als Spieler schon immer gefallen. Jerome ist ein kompletter Stürmer. Er ist groß, hat eine körperliche Präsenz, kann vorbereiten, weiß aber auch, wo das Tor steht. Es liegt nun an uns beide Spieler in eine Position zu bringen, in der sie Erfolg haben.“

Herbert Hohenberger, Cheftrainer: „Wir sind sehr glücklich zwei starke Spieler für die Kadertiefe gewinnen zu können. Der Markt gibt ja nicht so viel her. Wir brauchen erfahrene Spieler, die uns sofort weiterbringen und unseren verletzten Spielern genug Zeit geben, sich auszukurieren. Lessio und Flaake brennen auf ihre neue Aufgabe. Sie werden bei uns viel Eiszeit erhalten und schon am Wochenende für uns im Einsatz sein.“

Lucas Lessio: „Krefeld hat sich für mich immer wie ein Zuhause angefühlt. Darum freue ich mich, dass ich wieder an die Westparkstraße zurückkehren kann. Die Fans hier sind sehr leidenschaftlich und stehen hinter der Mannschaft. Das ist gerade in einer engen Liga wie der DEL2 enorm wichtig. Ich trage gerne wieder das schwarz-gelbe Trikot mit dem Pinguin und werde alles für den Erfolg des Teams tun.“

Jerome Flaake: „Meine Saison ist in Augsburg nicht so gelaufen, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich will lieber eine Führungsposition einnehmen und näher am Spielgeschehen dabei sein. Krefeld ist ein Traditionsverein und ich habe hier schon viele spannende Spiele als Gegner erlebt. Ich bin stolz und freue mich hier unterschrieben zu haben.“

Lessio wird mit der Trikotnummer 38 auflaufen, Flaake seine mit ihm verbundene, gewohnte Trikotnummer 90 erhalten.

Hohenberger bleibt Cheftrainer

Auch an der Bande hat die sportliche Leitung des KEV eine Entscheidung getroffen. Herbert Hohenberger, der das Amt des Cheftrainers derzeit interimsweise inne hat, bleibt bis zum Saisonende in dieser Position. Zudem erhält der 54-jährige Österreicher, der im Dezember 2022 als Co-Trainer angeheuert wurde, eine mehrjährige Vertragsverlängerung.

Peter Draisaitl: „Herbert Hohenberger bleibt bis zum Ende der Saison als Cheftrainer auf der Bank. Anschließend kehrt er in seine Rolle als Assistenztrainer zurück und unterstützt den neuen Cheftrainer. Über einen Assistenten für diese Saison wird aktuell noch beraten. Bei dieser Entscheidung wird Herbert natürlich ein gewichtiges Wort mitsprechen.“

Nikita Krymskiy verlässt die Pinguine

Neben den zwei Neuzugängen haben die Pinguine auch einen Abgang zu vermelden. U21-Spieler Nikita Krymskiy verlässt die Krefeld Pinguine und schließt sich einem anderen DEL2-Team an.

Peter Draisaitl: „Wir achten darauf, jeden Spieler in der Organisation bestmöglich zu fördern. Offensichtlich befand sich Nikita Krymskiy hier in einer Patt-Situation und wir freuen uns für ihn, dass er einen Verein gefunden hat, bei dem er mehr Eiszeit bekommt. Wir danken Nikita für seinen Einsatz im Pinguine-Trikot und wünschen ihm für seine neue Herausforderung sowie seine private Zukunft alles Gute!“

