Krefeld Pinguine festigen mit AuswÃ¤rtssieg in Freiburg Platz zwei

Krefeld. (PM Pinguine) Nach dem wichtigen Heimsieg gegen die Lausitzer Füchse am Freitag konnten die Pinguine am Sonntagabend auch das zweite Spiel des Wochenendes für sich entscheiden.

Gegen die Wölfe Freiburg setze sich der KEV mit 5:1 durch. David Cerny und Lucas Lessio durften sich jeweils über einen Doppelpack freuen.

Bereits nach wenigen Sekunden prüfte Eero Elo KEV-Schlussmann Felix Bick, der sofort hellwach war. Freiburg startete druckvoll und hatte durch Hannu Tripcke eine Großchance, doch der Pfosten verhinderte die frühe Führung der Gastgeber. Nach einer ersten Strafe gegen Lucas Lessio überstanden die Pinguine das Unterzahlspiel unbeschadet und fanden mit zunehmender Spieldauer besser in die Partie. David Cerny hatte in der zwölften Minute die bis dahin beste Möglichkeit für Krefeld, doch Fabian Hegmann im Freiburger Tor parierte stark. Das erste Drittel endete somit torlos, doch das Spiel nahm zunehmend an Intensität zu.

Im zweiten Drittel dann der Dosenöffner: In der 26. Minute setzte Davis Vandane mit einem präzisen Pass Lucas Lessio in Szene, der alleine auf Hegmann zulief und eiskalt zum 1:0 verwandelte. Freiburg versuchte zu antworten, doch stattdessen schlugen die Pinguine erneut zu. Nach einem harten Schuss von Vandane stand Matt Marcinew genau richtig und bugsierte den Puck kämpferisch über die Linie – nach Videobeweis wurde der Treffer bestätigt. Nur wenige Minuten später legte David Cerny im Powerplay erneut nach: Nachdem Newton und Marcinew noch scheiterten, stocherte der Stürmer den Puck über die Linie. 3:0 nach 40 Minuten – eine komfortable Führung, auch wenn Freiburg weiterhin nicht ungefährlich blieb.

Das Schlussdrittel begann mit einem weiteren schnellen Treffer für den KEV. Wieder war es Cerny, der nach einem Schuss von der blauen Linie goldrichtig stand und auf 4:0 erhöhte. Spätestens in der 48. Minute war das Spiel endgültig entschieden: Lucas Lessio eroberte die Scheibe in der neutralen Zone, zog in den Slot und überwand Hegmann zum zweiten Mal an diesem Abend – 5:0 für Krefeld.

Während sich die mitgereisten Fans schon über einen möglichen Shutout für Felix Bick freuten, wurde dieser 76 Sekunden vor Spielende doch noch zunichtegemacht. Petr Heider erzielte den Ehrentreffer für Freiburg, was den Krefelder Schlussmann sichtlich ärgerte.

Zahlen zum Spiel

EHC – KEV 1:5 (0:0, 0:3, 1:2)

Tore: 0:1 (25:04) Lessio (Newton, Vandane), 0:2 (29:35) Marcinew (Vandane), 0:3 (30:55)(PP) Cerny (Marcinew, Newton), 0:4 (42:09) Cerny (Fischer, Söll), 0:5 (47:39) Lessio (Marcinew), 1:5 (58:44) Heider (De Los Rios, Reisnecker)

Schüsse: 24:42

Strafminuten: 6:4

Zuschauer: 2187

Stimme zum Spiel

Thomas Popiesch „Wir waren uns der Situation in Freiburg bewusst. Die Tabellensituation ist eng, und wir wollten möglichst wenig zulassen. Durch die zwei frühen Strafen gerieten wir unter Druck, konnten das Unterzahlspiel aber gut überstehen. Das war der Schlüssel dafür, dass wir lange die Null halten konnten, auch wenn Freiburg weiterhin gefährlich blieb. Dann gelang uns fast aus dem Nichts die Führung, und ab diesem Moment fanden wir immer besser ins Spiel. Wir haben unsere Struktur gut beibehalten, mussten uns aber auch immer wieder auf Felix Bick verlassen, der uns viel Sicherheit gegeben hat. Er hat sehr ruhig agiert und uns ein gutes Gefühl vermittelt. In der Schlussphase haben wir das Spiel clever verwaltet und uns das Ergebnis hart erkämpft.“

