Krefeld Pinguine erarbeiten sich beim 4:3 zwei Punkte gegen WÃ¶lfe Freiburg

Krefeld. (MR) Eng geht es zu in der DEL2, und heute trafen mit den Pinguinen und den Wölfen zwei punktgleiche Teams aufeinander. Und entsprechend eng war es auch im Spiel, das bis zum Penaltyschießen ging.

Bei den Krefeld Pinguinen war der mehrere Spiele verletzte Marcinew erstmalig wieder mit an Bord, während die Wölfe noch auf ihre erkrankte Nr. 1 im Tor, Patrik Cerveny verzichten mussten. Auch in Krefeld wurde auf Brustkrebsvorsorge aufmerksam gemacht, die Pinguine trugen zum Aufwärmen die „Pinktober-Trikots“. Unter den Augen des aus dem Krefelder Nachwuchs stammenden DEL-Profis Marcel Noebels ging es dann im Spiel zügig zur Sache. Allerdings erhielten die Hausherren bereits in der 2. Spielminute die erste Strafe – ein Problem, das sich durch das gesamte Spiel ziehen sollte. Doch zunächst hatten die Pinguine mehr vom Spiel und konnten in der 8. Minute jubeln. Der Treffer verlor aber per Videobeweis die Gültigkeit, weil die Scheibe wohl doch nicht komplett über der Linie war. Und wie so häufig schepperte es dann wenig später auf der anderen Seite. Das hatte aber auch schon ein wenig in der Luft gelegen, die Gäste hatten sich gut im Angriff festgesetzt und schließlich den Rebound nachgearbeitet (13.). Eine Minute später rückte Vandane das dann wieder gerade, sodass beim Stand von 1:1 die Seiten gewechselt wurden. Zu Beginn des zweiten Drittels waren die Seidenstädter erneut gut unterwegs, konnten aber Hegmann im Tor nicht überwinden. Dann zogen sie wieder Strafen, und als sie eine Zeitlang gar mit 2 Mann weniger auf dem Eis standen, klingelte es hinter Bick. Kurz vor der Pause konnte Matsumoto wieder auf Unentschieden stellen.

Wilde Schlussphase, aber erst der Shootout entscheidet

Kaum war man wieder auf dem Eis, jubelten die heimischen Fans, doch das Video zeigte einen hohen Stock, weshalb auch diesem Treffer die Gültigkeit aberkannt wurde. Und nach einem Check an der Spielerbank durch Streu gingen die Unparteiischen erneut in den Videoraum. Heraus kam eine Fünfminutenstrafe. Es dauerte lange, bis Krefeld in der Aufstellung war, und endlich klappte es auch mit dem Treffer und der erstmaligen Führung. Doch statt die restliche Zeit das Powerplay hochzuhalten und einen weiteren Treffer zu markieren, konnten sich die Gäste zum wiederholten Male befreien. Kurz vor Ablauf der Strafe bissen die Wölfe gar in eigener Unterzahl zu, und wieder stand ein Unentschieden auf dem Würfel. Nachdem ein weiteres Tor der Pinguine keine Anerkennung fand – diesmal aber wegen Abseits -, gab es viel Gestocher und Puckverluste auf beiden Seiten. Da bis zur Schlusssirene kein Tor mehr fiel, ging es in die Verlängerung. Hier waren die Chancen gleichmäßig verteilt, die Goalies aber ebenso gut aufgelegt. Erst im Shootout schließlich wurde der Sieger gefunden, als Bick einen Schuss mehr halten konnte als Hegmann.

Für die Pinguine geht es am Sonntag in die Lausitz zu den Füchsen, während die Wölfe die Eispiraten aus Crimmitschau erwarten.

Es spielten:

KEV – 31 Felix Bick – 41 Steven Raabe, 55 Davis Vandane – 43 Alexander Weiß, 37 Max Newton, 12 Matt Marcinew; 48 Maximilian Adam, 60 Philip Riefers – 17 Leon Niederberger, 11 Jon Matsumoto, 67 Maximilian Hops; 27 David Trinkberger, 15 Erik Buschmann – 19 Philipp Kuhnekath, 57 Christian Kretschmann, 38 Tim Schütz; 47 Carl Konze, 29 David Cerny

FRB – 40 Fabian Hegmann – 7 Sameli Ventelä, 38 Simon Stowasser – 9 Nikolas Lindenmaier, 8 Spencer Naas, 84 Eero Elo; 77 Petr Heider, 79 Calvin Pokorny – 15 Filip Reisnecker, 91 Tomas Schwamberger, 71 Shawn O’Donnell; 24 Maximilian Leitner, 92 Leo Hafenrichter – 3 Yannik Burghart, 26 Sebastian Streu, 81 Christian Billich; 96 Dennis Miller, 6 Lennart Otten, 21 Georgiy Saakyan

Die Tore erzielten:

0:1 (12:47) Stowasser (Ventelä, Saakyan)

1:1 (13:50) Vandane (Marcinew, Weiß)

1:2 (35:27) Linsenmaier (Elo, O’Donnell) PP2

2:2 (39:11) Matsumoto (Niederberger, Hops)

3:2 (45:27) Marcinew (Newton, Riefers) PP1

3:3 (46:40) Heider (Schwamberger, O’Donnell) SH1

4:3 (65:00) Newton GWS

Schiedsrichter: Daniel Todam, Markus Schütz (Frederic van Himbeeck, Claus Clemens Behrendt)

Strafen: KEV – 10 Min.; FRB – 5 Min.

Zuschauer: 4959