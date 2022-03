Krefeld Pinguine ehren Meister-Legenden, neues Datum fÃ¼r Schwenningen-Partie

Krefeld. (PM Pinguine) Das nächste große Jubiläum wirft seine Schatten voraus. Am Sonntag, 13. März 2022 ab 14 Uhr feiern wir im Rahmen des...

Krefeld. (PM Pinguine) Das nächste große Jubiläum wirft seine Schatten voraus.

Am Sonntag, 13. März 2022 ab 14 Uhr feiern wir im Rahmen des Heimspiels gegen die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven einen Meilenstein der Krefelder Eishockey-Geschichte – 70 Jah-re Meisterschaft 1952.

Am 12. März 1952 besiegte eine junge Krefelder Mannschaft geführt von Torwartle-gende Uli Jansen den Favoriten des SC Riessersee mit 6:4 auf neutralem Boden vor 10000 Zuschauern in Mannheim. Mit Heinz Dohr, Hans-Werner „Hansi“ Müns-termann, Hans-Georg „Schorsch“ Pescher und Bernhard „Percy“ Peltzer dürfen wir alle vier verbliebenden Legenden zu diesem besonderen Anlass in der Yayla Arena begrüßen und sie und ihre Mannschaft für ihre Leistung ehren.

Der Ticketverkauf zu diesem Heimspiel ist ab sofort freigegeben. Tickets können online unter www.kev-tickets.de und im Fanshop an der Westparkstraße erwor-ben werden.

Pinguine gegen Wild Wings wird am 29. März nachgeholt

Unterdessen steht ein Termin für das ursprünglich für Freitag, 4. März terminierte Heimspiel gegen die Schwenninger Wild Wings fest. Die Partie wurde offiziell auf Dienstag, 29. März um 19:30 Uhr verschoben. Bereits erworbene Tickets für dieses Spiel behalten ihre Gültigkeit.