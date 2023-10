Krefeld Pinguine ehren ihren langjÃ¤hrigen KapitÃ¤n Herberts Vasiljevs

Artikel anhören Krefeld. (PM Pinguine) Zum ersten Mal nach zehn Jahren bekommen die Legenden-Banner über der Nordtribüne der Yayla Arena Gesellschaft. Im Rahmen des...

Krefeld. (PM Pinguine) Zum ersten Mal nach zehn Jahren bekommen die Legenden-Banner über der Nordtribüne der Yayla Arena Gesellschaft.

Im Rahmen des Spiels gegen die Bietigheim Steelers am Sonntag, 22. Oktober um 16:00 Uhr, pünktlich zum 87. Geburtstag der Pinguine, wird die Nummer 23 unseres langjährigen Kapitäns Herberts Vasiljevs unter das Hallendach gezogen. Der Zeremonie wohnen nicht nur Wegbegleiter, Freunde und Familie Vasiljevs bei. KEV-Torwartlegende Karel Lang übernimmt in Abwesenheit der noch lebenden Legenden Uwe Fabig und Vic Stanfield stellvertretend die Aufnahme Vasiljevs in den exklusiven Kreis.

Vasiljevs, der insgesamt 13 Spielzeiten mit dem KEV verbrachte und in 637 Spielen 211 Tore und 299 Vorlagen für 510 Scorerpunkte erzielte, führte die Pinguine zwischen 2007 und bis zu seinem Karriereende 2017 als Kapitän auf das Eis. Sein Debüt für den KEV gab der gebürtige Lette als 18-Jähriger bereits in der Saison 1994/95, ehe er seine Karriere in Nordamerika fortsetzte und nach den Guelph Storm in der kanadischen Juniorenliga OHL einen Profivertrag bei den Carolina Monarchs in der AHL erhielt. Zwischen 1996 und 2003 war der Stürmer 306 Mal in der AHL, 131 Mal in der inzwischen stillgelegten IHL und 51 Mal in der NHL für die Florida Panthers, Atlanta Thrashers und Vancouver Canucks im Einsatz. Nach einer Spielzeit in Russland folgt zur Saison 2004/05 die Rückkehr nach Deutschland. Bei den Nürnberg Ice Tigers verbrachte Vasijevs ebenfalls eine Saison, ehe er an die Westparkstraße zurückkehrte und diese nicht mehr verließ.

Zuletzt wurde die Ehre der Trikotnummern-Sperre 2014 Ehrenkapitän Uwe Fabig und 2011 Vic Stanfield zu Teil. Außerdem unter dem Hallendach verewigt sind die KEV-Legenden Karel Lang, Lothar Kremershof, Robert Müller und Uli Jansen.

