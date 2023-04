Krefeld Pinguine: Der nÃ¤chste RÃ¼ckkehrer kommt von den Iserlohn Roosters

Krefeld. (PM Pinguine) Der 24-jährige Erik Buschmann wird ab der kommenden Saison für die Krefeld Pinguine verteidigen. Buschmann war in den vergangenen vier Spielzeiten...

Krefeld. (PM Pinguine) Der 24-jährige Erik Buschmann wird ab der kommenden Saison für die Krefeld Pinguine verteidigen.

Buschmann war in den vergangenen vier Spielzeiten für die Iserlohn Roosters im Einsatz und kam in der letzten Saison auf vier Tore und fünf Vorlagen bei einer positiven Plus-Minus-Statistik von +3.

Sportlicher Leiter Peter Draisaitl: „Erik Buschmann passt sehr gut in unser Profil. Er ist ein mobiler Verteidiger und ein guter Puck-Mover. Erik kommt jetzt ins beste Alter und wir hoffen, dass er bei uns zum Stamm der Verteidigung gehören wird. Sein Bezug zu Krefeld und sein Interesse hierher zurückkehren zu wollen, sind ein gutes Zeichen für seine Motivation alles zu tun, um mit den Pinguinen Erfolg zu haben. Wir freuen uns auf seine Einsätze im KEV-Trikot!“

Erik Buschmann: „Meine Nachwuchszeit hier in Krefeld war klasse. Ich komme aus der Nähe und habe die Jugendmannschaften des KEV 81 durchlaufen. Ich bin Krefeld also immer verbunden geblieben. Ich habe bei den Gesprächen mit Peter Draisaitl festgestellt, dass mir die Ausrichtung und Zielsetzung der Pinguine wieder in die DEL zu wollen, sehr zusagt. Krefeld ist in meinen Augen ein DEL-Standort und ich hoffe, dass ich den Pinguinen beim Projekt Wiederaufstieg helfen kann. Ich möchte hier eine größere Rolle einnehmen als zuletzt in der DEL und mich als Spieler weiterentwickeln.“

Der 1,85 Meter große Linksschütze kennt die Westparkstraße sehr gut. Bis 2017 durchlief der gebürtige Moerser alle Nachwuchsmannschaften der Pinguine. Nach einer kurzen Auslandserfahrung in der amerikanischen Juniorenliga WSHL bei den Superior RoughRiders, kehrte Buschmann nach NRW zurück und heuerte bei den Füchsen Duisburg in der Oberliga an. 2019 wagte der Verteidiger bekanntlich den Sprung in die DEL und gab sein Debüt in der Nationalmannschaft. Buschmann wird mit der Trikotnummer 15 auflaufen.

Krefeld Pinguine Kader 2023/24 (S tand vom 28. April)

Tor: Matthias Bittner

Verteidigung: Maximilian Adam, Erik Buschmann, Christian Ehrhoff, Eric Gotz, Philip Riefers, Maximilian Söll, David Trinkberger

Sturm: Mike Fischer, Christian Kretschmann, Nikita Krymskiy, Philipp Kuhnekath, Dennis Miller, Marcel Müller, Leon Niederberger, Alexander Weiß

7083 Wo sollte der Deutschland Cup 2023 ausgetragen werden? Augsburg Berlin Dresden Garmisch-Partenkirchen Kassel Landshut München Nürnberg Oberhausen an einem anderen Ort