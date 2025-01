Krefeld Pinguine binden ihren Topscorer weiter an sich

Krefeld. (PM Pinguine) Die Krefeld Pinguine und Stürmer Max Newton haben sich auf eine Vertragsverlängerung geeinigt.

Der Kanadier ist derzeit mit 47 Punkten in 36 Spielen der Topscorer der Pinguine und führt auch ligaweit die Statistik der meisten Torbeteiligungen an. Newton bleibt den Pinguinen ligaunabhängig erhalten.

Thomas Popiesch, Cheftrainer: „Es geht nicht nur um den Spieler Max Newton, sondern auch um den Menschen. Es ist für unsere Entwicklung auch in den nächsten Jahren wichtig, dass wir Top-Charaktäre in der Kabine haben, bei denen der „Team first“-Gedanke im Vordergrund steht. Wenn das dann auch noch der derzeitige Top-Scorer ist, dann freut uns das natürlich umso mehr. Im Grunde genommen geht es um die sportliche Qualifikation, die jeder sieht, aber auch um das, was neben dem Eis geschieht. Bei Max stimmt eben das Gesamtpaket.“ Peter Draisaitl, Sportlicher Leiter: „Es gab für uns keinen Grund, Max Newton nicht zu verlängern. Er ist ein großartiger Typ, der eine positive Atmosphäre in die Kabine bringt. Offensichtlich hat es auch auf dem Eis bisher gut geklappt. Der Verein und seine Rolle hier passen perfekt zu ihm. Wir sind überzeugt, dass Max mit unserem Club und unseren Zielen weiter wachsen kann. Die Gespräche über seine Vertragsverlängerung haben wir bereits vor einigen Wochen begonnen, und wir freuen uns nun, ihn auch in der kommenden Saison bei uns zu sehen.“

Max Newton: „Ich freue mich sehr über meine Vertragsverlängerung. Ich wurde hier in Krefeld hervorragend aufgenommen und fühle mich in der Organisation äußerst wohl. Ich spüre, dass bei den Pinguinen etwas Großes entsteht und möchte meinen Teil dazu beitragen, dass der Club und ich unsere gemeinsamen Ziele erreichen. Es macht unglaublich viel Spaß, in Krefeld vor den besten Fans der Liga zu spielen. Ihre Unterstützung in dieser Saison ist einer der Hauptgründe, warum wir in der Tabelle so gut dastehen. Dieses Vertrauen möchte ich den Fans auch in der nächsten Spielzeit zurückgeben.“

Die vergangene Spielzeit war für Newton seine erste in Europa. In der slowakischen Tipos Extraliga erreichte er mit HK Dukla Michalovce das Halbfinale der Playoffs. Zuvor absolvierte der 1,80 Meter große Rechtsschütze 137 Spiele in der höchsten amerikanischen College-Liga NCAA für die University of Alaska Anchorage und das Merrimack College. Außerdem kam er in der ECHL für die Worcester Railers und die Reading Royals auf 90 Einsätze sowie in der American Hockey League (AHL) auf sechs Einsätze für die Providence Bruins, Wilkes-Barre/Scranton Penguins und Belleville Senators.

