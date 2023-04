Krefeld Pinguine besetzen erste Kontingentstelle

Krefeld. (PM Pinguine) Die Krefeld Pinguine haben die erste Kontingentstelle für die kommende Saison belegt. NCAA-Spieler Eric Gotz wechselt von der University of Vermont...

NCAA-Spieler Eric Gotz wechselt von der University of Vermont an die Westparkstraße. Der Verteidiger wird am 23. April 25 Jahre alt. Der Rechtsschütze wird von Experten als Defensivverteidiger mit offensiven Qualitäten beschrieben.

Peter Draisaitl, sportlicher Leiter: „Eric Gotz kommt von der höchsten College-Liga in Nordamerika zu uns, um seine ersten Schritte in Europa und im Profi-Eishockey zu machen. Ich habe ihn zusammen mit meinen Kontakten in Nordamerika beobachtet und bin mir sicher, dass er bei uns direkt einen positiven Einfluss auf unser Spiel haben wird. Er besitzt ein gutes Skillset, ist schnell, mobil und ein solider Spielmacher. Er fühlt sich auf beiden Seiten des Eises wohl – offensiv und defensiv.

Eric Gotz: „Ich freue mich auf meine neue Herausforderung bei den Krefeld Pinguinen. Ich möchte meine Fähigkeiten auf professioneller Ebene in Europa unter Beweis stellen, mich weiterentwickeln und dabei helfen, dass die Pinguine in der kommenden Saison um die DEL2-Meisterschaft mitspielen. Ich kann es kaum erwarten vor den großartigen KEV-Fans aufzulaufen!“

Gotz wurde in Hermantown, Minnesota, USA geboren und entschied sich nach seiner Junioren-Karriere in der Heimat für ein Engagement an der Michigan Tech University für die er in vier Spielzeiten insgesamt 130 Spiele absolvierte. In seiner letzten College-Saison suchte er eine neue Herausforderung an der University of Vermont, wo er in 36 Spielen zwei Tore und 13 Vorlagen sammelte.

