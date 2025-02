Krefeld Pinguine behaupten mit Sieg gegen WeiÃŸwasser den zweiten Tabellenplatz

Krefeld.(RS) Die Krefeld Pinguine setzten sich in der DEL2-Partie gegen die Lausitzer Füchse mit 4:2 durch.

Von Beginn an dominierte der Tabellenzweite das Spielgeschehen und ging bereits in der sechsten Minute durch Marcinew in Führung.

Kurz nach Wiederbeginn erhöhte Newton nach einer sehenswerten Kombination auf 2:0.

Die Gäste aus der Lausitz fanden erst gegen Ende des zweiten Drittels besser ins Spiel und verkürzten durch Clarke Breitkreuz auf 2:1. Trotz weiterer guter Chancen blieben die Füchse im Abschluss glücklos.

Im Schlussabschnitt sorgte Riefers mit dem 3:1 für die Vorentscheidung, bevor Marcinew mit einem schönen Rückhandtor den vierten Treffer für Krefeld erzielte. Das 4:2 durch Nils Elten kurz vor Spielende hatte nur noch statistischen Wert.

Überragender Akteur war Krefelds Max Newton, der an allen vier Treffern beteiligt war. Seine Sturmkollegen Lessio und Marcinew steuerten ebenfalls entscheidende Vorlagen und Tore bei.

Am Sonntag tritt das Team von Thomas Popiesch in Freiburg an, bevor es am Dienstag zu Hause gegen Rosenheim geht. Die Füchse erwarten am Sonntag die Wölfe aus Selb.

Endergebnis:

Krefeld Pinguine – Lausitzer Füchse 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)

Aufstellungen:

Krefeld Pinguine: Bick (Schulte) – Raabe, Vandane; Adam, Riefers; Buschmann, Söll; Konze – Weiß, Matsumoto, Müller; Lessio, Newton, Marcinew; Niederberger, Fischer, Cerny; Focks, Kretschmann, Hops.

Trainer: Thomas Popiesch.

Lausitzer Füchse: Morrone (Filimonow) – Braun, Beaudry; Ritter, Elten; Zauner, Sezemsky; Kretschmar – Scheidl, Jahnke, Taupert; Dosch, Knobloch, Zerter-Gossage; Kislinger, Valentin, Breitkreuz; Bartuli, Leden, Ziesche.

Trainer: Christof Kreutzer.

Statistik:

Tore: 1:0 (05:07) Marcinew (Newton/Lessio), 2:0 (20:46) Newton (Marcinew/Lessio), 2:1 (35:23) Breitkreuz (Elten/Braun), 3:1 (50:18) Riefers (Newton/Hops), 4:1 (51:15) Marcinew (Newton/Lessio), 4:2 (58:04) Elten (Dosch/Ritter)

Strafminuten: Krefeld 2, Lausitz 4

Schiedsrichter: Cespiva/Becker.

Zuschauer: 5.175

