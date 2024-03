Krefeld nach der dritten Niederlage mit dem RÃ¼cken zur Wand, aber Headcoach Poss sagt: „Ich bin zuversichtlich, dass wir uns am Freitag wieder hier sehen werden“

Krefeld. (PM Pinguine) Die Krefeld Pinguine konnten auch das dritte Spiel der Best-of-7-Serie im Viertelfinale der DEL 2 bei den Eispiraten Crimmitschau nicht gewinnen....

Krefeld. (PM Pinguine) Die Krefeld Pinguine konnten auch das dritte Spiel der Best-of-7-Serie im Viertelfinale der DEL 2 bei den Eispiraten Crimmitschau nicht gewinnen.

Zwei Unterzahl-Tore der Eispiraten sollten das Spiel im letzten Drittel entscheiden. Somit droht dem KEV am Dienstag beim Heimspiel ein frühes Ausscheiden aus den Playoffs.

Den Pinguinen gelang ein guter Start. Bereits nach sechs Minuten gingen sie im Sahnpark in Führung. Sören Sturm hatte dem KEV das erste Powerplay des Spiels beschert, Philip Riefers ließ Oleg Shlin per One-Timer keine Chance. Trotz des guten Auftaktes gelang es den Pinguinen nicht, mit einer Führung in die erste Drittelpause zu gehen. Die Eispiraten bekamen einen besseren Zugriff auf das Spiel und kamen in der 10. Spielminute durch Tobias Lindberg im Powerplay und Sören Sturm in der 18. Minute durch einen Schlagschuss zu ihren beiden Toren.

Im Mittelabschnitt schlug das Pendel wieder in die andere Richtung aus und der KEV erspielte sich insbesondere in der zweiten Hälfte des Drittels mehr Spielanteile. Die glücklosen Pinguine scheiterten jedoch Mal um Mal an Oleg Shilin, der die Führung seiner Eispiraten in die zweite Pause retten konnte.

Während die ausgelassenen Überzahl-Gelegenheiten der Pinguine im zweiten Drittel ärgerlich waren, sollten sie für die Pinguine im Schlussabschnitt noch bitterer ausgehen. Denn mit gleich zwei Unterzahltoren im Schlussdrittel, entschieden die Eispiraten das dritte Spiel der Serie zu ihren Gunsten. Zuerst nahm in der 42. Minute ETC-Stürmer Felix Thomas aus dem hohen Slot Maß und brachte den Puck durch die Beine Bicks im Tor unter. KEV-Kapitän Alexander Weiß konnte eine Minute später Schadensbegrenzung betreiben, als er ebenfalls noch im Powerplay den Fehler zumindest ausgleichen und den Anschlusstreffer erzielen konnte.

Das sollte nach dem zweiten Unterzahltor der Eispiraten nicht mehr gelingen. Ladislav Zikmund eroberte sich in der 48. Minute an der eigenen blauen Linie den Puck und hatte plötzlich 40 Meter freies Eis vor sich. Am Ende seines Alleingangs ließ er Felix Bick auf der Stockhandseite keine Chance und sorgte damit für die Vorentscheidung. Trotz der Schlussoffensive der Seidenstädter, gelang den Pinguinen nichts Zählbares mehr.

Die Eispiraten übernehmen somit also eine 3:0-Serienführung und haben am Dienstag in Krefeld die Chance, die das Viertelfinale für sich zu entscheiden.

Zahlen zum Spiel

ETC – KEV 4:2 (2:1, 0:0, 2:1)

Tore: 0:1 (06:07)(PP) Riefers (Gotz), 1:1 (09:03)(PP) Lindberg (Smith, Reichel), 2:1 (17:09) Sturm, 3:1 (41:42)(SH) Thomas (Lindberg, Zikmund), 3:2 (42:35) Weiß (Marcinew), 4:2 (47:49)(SH) Zikmund

Strafminuten: 19:24

Zuschauer: 5014

Stimme zum Spiel

Greg Poss, Headcoach Krefeld: „Es war wie in allen Spielen bisher auch wieder eine super Stimmung. Das war auch in Krefeld so und es macht Spaß vor so einer Kulisse zu spielen. Wir hatten genug Chancen für fünf Spiele Tore zu schießen, jedoch heute kein Scheibenglück. An sich fand ich unsere Leistung natürlich abgesehen von den beiden Unterzahlgegentoren gut. Darauf müssen wir aufbauen. Ich bin zuversichtlich, dass wir uns am Freitag wieder hier sehen werden.“

4:2! Eispiraten besiegen Krefeld auch in Spiel 3

Westsachsen einen Sieg vom Playoff-Halbfinale entfernt

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau haben am heutigen Sonntagabend einen riesigen Schritt in Richtung Playoff-Halbfinale gemacht.

Das Team von Cheftrainer Jussi Tuores gewann auch das dritte Viertelfinal-Duell mit den Krefeld Pinguinen für sich entschieden. Vor über 5.000 Zuschauern im Hexenkessel Sahnpark setzten sich die Westsachsen mit 4:2 durch und haben bereits am Dienstag die Möglichkeit, mit einem Auswärtssieg in der YAYLA-Arena die Serie zu beenden.

Cheftrainer Jussi Tuores musste vor dem dritten Duell mit den Pinguinen personell umplanen. Gregory Kreutzer und Justin Büsing standen im Kader des DEL-Kooperationspartners Bremerhaven, dafür kehrte Hayden Verbeek in den Kader zurück. Während Jannis Kälble erneut nicht im Aufgebot der Eispiraten war, stand Fabian Hegmann als Nottorhüter auf dem Spielberichtsbogen.

Die Partie startete schließlich mit einer Riesenchance für die Eispiraten durch Tobias Lindberg, dessen Schuss allerdings zu zentral kam und somit letztlich kein Problem für Felix Bick darstellte. In der Folge konnten schließlich die Krefelder die besseren Möglichkeiten für sich verbuchen und in numerischer Überzahl auch den ersten Treffer erzielen. Philip Riefers‘ Schlagschuss von der Halbposition landete im kurzen Eck – 0:1 (7.).

Die Crimmitschauer bekamen danach aber mehr Zugriff auf die Partie und drängten auf den schnellen Ausgleich. Und dieser fiel – ebenso im Powerplay! Colin Smith bediente Tobias Lindberg, der geduldig am langen Pfosten wartete und dort zum 1:1 einschoss (10.). Die Schützlinge von Cheftrainer Jussi Tuores hatten in der Folge mehr vom Spiel. Während Christian Ehrhoff und Tobias Lindberg in der Kühlbox Platz nahmen, eroberte Sören Sturm im eigenen Drittel die Scheibe, marschierte los und drosch diese anschließend mit voller Wucht in den Winkel des Krefelder Gehäuses – 2:1 (18.)!

Im Mittelabschnitt kam es schließlich immer wieder zum Wechsel des Momentums. Während sich die Eispiraten, die mittlerweile ohne den ausgefallenen Max Balinson auskommen mussten, immer wieder gut im Drittel der Gäste festsetzen konnten, brannte es aber auch bei zahlreichen Angriffen der Pinguine. Ein ums andere Mal rettete der bärenstarke Oleg Shilin phänomenal, zudem war sich kein Spieler zu schade, etliche Pucks zu blocken. Ohne weiteren Treffer ging es also in den Schlussabschnitt.

Dieser startete einmal mehr mit einer Strafzeit gegen die Eispiraten, welche in Unterzahl zunächst aber konsequent verteidigten und sogar einen entscheidenden Nadelstich setzen konnten. Schön freigespielt von Ladislav Zikmund und Tobias Lindberg war es Verteidiger Felix Thomas, der mit seinem Shorthander seinen ersten Saisontreffer erzielte und die Führung der Hausherren so weiter ausbauen konnte – 3:1 (42.). Die Antwort der Seidenstädter sollte jedoch nicht lange auf sich warten. In eben jener Unterzahl, die noch immer lief, war es Alexander Weiß, der Oleg Shilin ein zweites Mal bezwang und so den 3:2-Anschluss erzielte (43.).

Die Pleißestädter ließen sich davon aber keineswegs unterkriegen und konnten wiederum nur fünf Minuten später erneut in numerischer Unterzahl treffen. Ladislav Zikmund blieb bei seinem Breakaway nämlich kalt wie ein Eisvogel und platzierte die Scheibe treffsicher im Winkel des Krefelder Tores – ohne Abwehrchance für Felix Bick (48.). Der tschechische Importspieler sorgte damit gleichbedeutend für den 4:2-Endstand, denn auch ein Anrennen der Krefelder in den Schlussminuten stemmten sich die Gastgeber aufopferungsvoll entgegen.

Die Serie geht mit dem vierten Spiel am Dienstagabend in Krefeld (19.03.2024 – 19.30 Uhr) weiter. Dabei könnten die Eispiraten mit einem Sieg auf 4:0 in der Serie stellen und das Ticket für die erstmalige Teilnahme an einem Halbfinale der DEL2-Playoffs lösen.

Torfolge (2:1, 0:0, 2:1):

0:1 Philip Riefers (Eric Gotz) 06:07 1:1 Tobias Lindberg (Colin Smith, Thomas Reichel) 09:03 – PP1 2:1 Sören Sturm 17:09 3:1 Felix Thomas (Tobias Lindberg, Ladislav Zikmund) 41:42 – SH1 3:2 Alexander Weiß (Matt Marcinew) 42:35 – PP1 4:2 Ladislav Zikmund 47:49 – SH1

Zuschauer: 5.014