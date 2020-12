Krefeld: Kuhnekath und Trivellato stoÃŸen zur Mannschaft hinzu, Johansson zurÃ¼ck in Nordamerika

Krefeld. (PM Pinguine) Bereits beim Auswärtsspiel der Krefeld Pinguine in Wolfsburg am Dienstagabend, stand Philipp Kuhnekath, der bis dato an die Ravensburg Towerstars (DEL2)...

Ebenso wird der deutsch-italienische Verteidiger Alex Trivellato, der bei seinem Heimatclub HC Bolzano in der österreichischen ICEHL Spielpraxis gesammelt hat, im Laufe der Woche zum Mannschaftstraining hinzustoßen.

Mit 110 Spielen für die Pinguine in der DEL gehört Kuhnekath zu einem der erfahreneren jungen Spieler, auf die der Pinguine-Trainerstab in dieser Saison setzen will. Der 23-jährige, in Duisburg geborene Stürmer, kam in der vergangenen Spielzeit auf 51 Einsätze und erzielte acht Scorerpunkte (fünf Tore, drei Vorlagen). Auch beim Tabellenführer der DEL2 konnte Kuhnekath in den ersten acht Spielen punkten. „Ich bin glücklich, dass ich den Erfolg aus Ravensburg mit in die Mannschaft bringen konnte. Es war natürlich eine Umstellung für mich in Wolfsburg, aber ich habe ja bereits mit der Mannschaft trainiert und Mihails und Boris haben mich gut vorbereitet,“ so Kuhnekath nach dem Spiel am Dienstag.

Trivellato, der in seine vierte Saison mit den Pinguinen geht, unterstützte in den ersten Spielen der Saison sieben Mal die Füchse des HC Bozen Südtirol. Beim Tabellenführer der österreichischen ICEHL, kam der Verteidiger dabei auf fünf Punkte (ein Tor, vier Vorlagen). Trivellato könnte am letzten Vorrunden-Spieltag des MagentaSport Cups gegen Düsseldorf, das aufgrund einer Spielverlegung auf Montag, 07. Dezember vorgezogen wurde, zu seinem ersten Einsatz kommen.

Jonas Johansson wieder in Nordamerika

Seinen vorerst letzten Einsatz für die Pinguine hatte Schlussmann Jonas Johansson. Die Leihe des Torhüters ist wie vereinbart zu Ende gegangen und er wurde aufgrund seiner sportlichen Leistung nach Buffalo zurückbeordert. Wir bedanken uns bei ihm für seinen Einsatz und wünschen ihm viel Glück in Nordamerika.